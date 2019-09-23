Uzaya giden ilk Alman öldü
Almanya’nın uzaya giden ilk astronotu Sigmund Jaehn, 82 yaşında hayatını kaybetti. Jaehn, Rus astronot ile birlikte 1978 yılında gittiği uzaydan süper star olarak dönmüş ve kahraman ilan edilmişti. Cadde ve sokaklar dahil onlarca yere ismi verilen Jaehn’in uzaydan dönünce torunuyla çekilen fotoğrafı ise yıllarca gizli tutulmuştu.
UZAYA giden ilk Alman olarak tarihe ismini yazdıran Sigmund Jaehn, 82 yaşında yaşamını yitirdi. 1978 yılında uzaya giden Jaehn o dönemde süper star olarak karşılanmış ve kahraman ilan edilmişti.
Yıkılan Doğu Almanya adına Rus astronot Waleri Bykowski ile birlikte uzaya giden Jaehn, 1937 yılında Saksonya’da işçi babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğu Almanya Hava Kuvvetleri’nde asker oldu. Çok iyi Rusça bilmesi kaderini değiştirdi. 1976 yılında uzaya gidecek iki askerden biri olarak seçildi. İki yıl boyunca Rusya’da uzayda yapılması gerekenler ve uzaya uyum sağlayabilmek için eğitim aldı. Diğer meslektaşından daha iyi Rusça konuşabildiği için 1978 yılında Rus astronot ile birlikte uzaya gitti. 26 Ağustos 1978 tarihinde başlayan uzay yolculuğu 7 gün 20 saat 9 dakika sürdü. 125 kez dünyanın etrafında döndü.
TORUNUYLA FOTOĞRAFI GİZLENDİ
Bu sırada sayısız deneyler yaptı. Doğu Almanya ve Sovyetler Birliği’nde kahraman ilan edildi. Madalyalar ve ödüller aldı. Okullara, sokaklara ve bir çok yere ismi verildi. Evli olan Jahen’in bu evlilikten iki kızı oldu. Jaehn, 1978 yılında uzaydan dönünce kızı kucağında bebeğiyle babasını karşıladı. Uzaydan dede olarak dönen Jaehn’ın yaşlı imajı oluşmaması için Doğu Amanya hükümeti, Jaehn’ın torunuyla çekilen fotoğraflarını yıllarca saklı tuttu.
ONU HEP ÖRNEK ALACAĞIZ
Jaehn’nın ölümünün ardından çeşitli çevrelerden mesajlar yayınlandı. CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak “Tüm Almanya uzaya giden ilk Alman için yas tutuyor” derken, Jaehn’ın doğum yeri Saksonya Eyaletinin Başbakanı Michlael Kretschmer ise “Onun yaşamını ömürboyu örnek olarak alacağız” dedi. Saarland Başbakanı Tobias Hans ise “Sigmund Jaehn, gelmiş geçmiş en istisnai insanlardan biriydi” dedi. Alman Havacılık ve Uzay Merkezi Başkanı Pascale Ehrenfreuend ise “Uzaya giden ilk Alman olarak batı ve doğu arasında hep barış köprüleri kurdu. Uzay çalışmalarını barış için sürdürdü” açcıklamasını yaptı. Avrupa Uzay Ajansı Başkanı Jan Wörner ise “Jaehn’in ölüm haberi beni derinden etkiledi. Her buluşmamızda Avrupa Uzay Ajansı’nın araştırmaları için tecrübelerini ve bilgisini aktarırdı” dedi.
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