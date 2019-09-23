Uydurma değil, seks bağımlılığı gerçek bir hastalık!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriUydurma değil, seks bağımlılığı gerçek bir hastalık!
GeriAvrupa Uydurma değil, seks bağımlılığı gerçek bir hastalık!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraf Getty Images
23.09.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Uydurma değil, seks bağımlılığı gerçek bir hastalık!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uydurma değil, seks bağımlılığı gerçek bir hastalık!

İsveç’te yapılan bir araştırmada, zaman zaman şüpheyle karşılanan ‘seks bağımlılığı’ hastalığının beyindeki bir reaksiyondan kaynaklandığı ve gerçek olduğu’ sonucu çıktı.

TIMES’ın haberine göre Epigenetik adlı bilimsel bir dergide yayımlanan araştırmada ‘seks bağımlısı’ olduğunu söyleyenlerde, olağandışı bir genetik faaliyet görüldü.
Bu durumun da beyinde normalin çok üzerinde ‘aşk hormonu’ diye bilinen oksitoksin salgılanmasına neden olduğu belirtiliyor. Çalışmayla bu rahatsızlığın tedavisinde yeni yöntemler aranabileceği ve seks bağımlılığının meşru bir rahatsızlık olduğunun nihayet kanıtlanış olabileceği vurgulanıyor.
Araştırmayı yapan uzmanlardan biri olan, İsveç’teki Umea Üniversitesi’nden Jussi Jokinen, “Hastalığın biyolojik nedenleri konusunda giderek artan kanıtlar var. Tabii ki çok tartışmalı bir teşhis ama şimdi bunun gerçek olduğunu düşünüyoruz.” diyor.

DÜNYA NÜFUSUN YÜZDE 3’Ü İLE 6’SI ETKİLENİYOR
Dünya Sağlık Örgütü seks bağımlılığını ‘kontrolün yitirildiği sorunlu ve riskil cinsel davranış’ diye tanımlıyor. Hastalığın nüfusun yüzde 3 ila 6’sını etkilediği tahmin ediliyor.
Seks bağımlılığı, kısmen sıklıkla anksiyete ve depresyon gibi diğer ruhsal sorunlarla birlikte görülmesi ve başka psikolojik rahatsızlıkların yansıması da olabilmesi nedeniyle de ayrı bir hastalık olarak kabul edilmiyordu.
Yeni araştırmada uzmanlar seks bağımlısı olduğunu söyleyen 60 hasta ve diğer 33 gönüllüden kan örnekleri aldı. Seks bağımlılarında, özellikle beyinde aktif olan ve oksitoksin üretimini kısıtlayan genlerin görevlerini tam olarak yerine getirmediği saptandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Uydurma değil, seks bağımlılığı gerçek bir hastalık!
Babasını domuz sanıp öldürdü
Bizi kimse durduramaz
7 kilometrelik ‘bira bayramı’ kuyruğu