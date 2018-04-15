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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
15.04.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

‘Unuttuysan, bu dövize bak, hatırla’

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‘Unuttuysan, bu dövize bak, hatırla’

Hollanda’nın Rotterdam kentinde ‘Gazze için dayanışma’ gösterisi düzenlendi. Filistinli Evi Vakfınca Filistin Toprak Günü’nün 42’nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma’dan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında yapılan barışçıl eylemler için düzenlenen gösteriye Hollandalılar da katıldı.

FİLİSTİN bayraklarıyla “Gazze’yi unuttuysan, bu döviz sana hatırlatmak için hazırlandı” ve “Özgür Gazze, Özgür Filistin” yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Gazze sınırında Filistinlilerin şehit edilmesi ve binlerce kişinin yaralanmasına tepki gösterdi.

Gösteride, aralarında Filistinli gazeteci Yasir Murteca’nın da bulunduğu, üzerinde Gazze sınırında şehit edilen Filistinlilerin isminin yazıldığı tabut maketler yere konuldu.
Movement X ve Hollanda Filistin Topluluğu Vakfının (PGNL) desteklediği gösteride dağıtılan basın bildirisinde, Gazze sınırındaki yaşanan olaylarda barışçıl eylem yapanların İsrail’in keskin nişancılarınca vurulduğuna dikkati çekildi.
Ölü sayısının 2 hafta içerisinde 32 ve yaralı sayısının 3 bine çıktığı belirtilen bildiride, “Gazze’de yaşayanların çoğunluğu mültecidir. Onlar 1948 yılında siyonistlerin İsrail’i devlet olarak ilan ettiklerinden beri aceleyle terk ettikleri evlerine geri dönmeyi istiyorlar” ifadeleri kullanıldı.

‘Unuttuysan, bu dövize bak, hatırla’

‘DAHA NE KADAR KAN DÖKÜLECEK’
Bütün Avrupa’da Gazze için dayanışma gösterileri düzenlendiği anımsatılan bildiride, şunlar kaydedildi:
“Gazze ve Filistin’nin diğer bölgelerinde yaşayan halkla dayanışma içerisindeyiz. Daha ne kadar Filistin kanı dökülecek. İsrail rejiminin uyguladığı şiddet, insan hakları ihlali, Filistin halkına yapılan baskı ve Filistin’in işgalinin son bulmasını talep ediyoruz. Bunun için buradayız ve Filistin özgür olana kadar buna devam edeceğiz.”
Filistinliler, Toprak Günü’nün 42’nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 35 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazlası yaralandı.
Filistinliler “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

‘Unuttuysan, bu dövize bak, hatırla’

‘Unuttuysan, bu dövize bak, hatırla’

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