Ünlü Türk iş insanı Yaşar Halim Londra’yı yasa boğdu

SEVİNÇLERİNİ, kalp kırıklıklarını da bavuluna atarak Kıbrıs’tan bir gemiyle ayrılan Türk iş insanı Yaşar Halim, bir süredir verdiği yaşam mücadelesi kaybetti. Kıbrıs’ta toprağa verilmesi beklenen Yaşar Halim 20 yaşında İngiltere’ye göç etmiş, geldikten on yıl sonra da 1980 yılında kendi işletmesini açmıştı.

‘NEDEN BİR TÜRK ADI OLMASIN’

Sadece etnik marketin değil, gıda sektörünün de en başarılı işletmelerinden birisi olarak değerlendirilen Yaşar Halim, 2014 yılında gıda endüstrisinin en önemli referanslarından olmayı başarmış ‘Retail Week’ tarafından ‘Dünyanın En İyi 100 Marketinden Birisi’ olarak gösterilmişti. Yaşar Halim bir röportajında, ‘Bütün iş yeri açan Kıbrıslılar, dükkanlarına İngiliz ismi koyuyorlardı. Ben dedim ki, neden bir Türk olarak İngiltere’de kendi ismimi koymayayım, İngilizler beni ‘Halim’, Türkler de ‘Yaşar’ olarak bilirdi. Ben de bu iki ismi birleştirip dükkana tabela olarak astım. Böylece Türkler’den ilk kez kendi adıyla dükkan açan ben oldum. Bugün bir markadır Yaşar Halim’ demişti.

ADI OXFORD ÜNİVERSİTESİ’NE GİRDİ

İlk marketin bulunduğu Haringey’in sembollerinden birisi haline gelen Yaşar Halim Süpermarket ve Pastanesi başta memleket hasreti çeken Kıbrıslı Rum ve Türkler olmak üzere Londra ve İngiltere’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan binlerce tüketicinin ilk alışveriş adresi oldu. Fırın bölümüyle geleneksel tatlı ve unlu mamulleri tüketicilerle buluşturan Yaşar Halim, Oxford Üniversitesi yayını olan, Pre-Intermediate seviyesindeki New Headway adlı ders kitabındaki Guardian gazetesi yazarı Leo Benedictus’un bir makalesinde yer almıştı. Unlu mamüllerin yanı sıra taze sebze-meyve çeşitleri gibi A’dan Z’ye her türlü gıda ürününün bulunabildiği işletme yaklaşık 150 kişiye istihdam olanağı sağlıyor. Ünlü iş insanının bir oğlu bir de kızı var.