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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN / FOTOĞRAF: INSTAGRAM
08.05.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Ünlü şarkıcı dolandırıcılıktan tutuklandı

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Ünlü şarkıcı dolandırıcılıktan tutuklandı

‘Bonnie&Clyde’ adlı şarkıyı seslendirmesiyle ünlenen 23 yaşındaki İsviçreli şarkıcı Loredana Zefi kardeşiyle birlikte 52 yaşındaki Petra Z. ile eşi 53 yaşındaki Hans Z.’yi 800 bin Euro dolandırdı. Savcılığın emriyle evine baskın düzenleyen polis ünlü şarkıcıyı tutuklayıp hapse koydu.

ÜNLÜ şarkıçı Loredana Zefi, erkek kardeşiyle bir olup, Petra Z. ve eşi Hans Z.’yi dolandırmak için tuzak kurdu. Önce çiftle Loredana’nın erkek kardeşi Antonio Cas sahte isimle tanıştı. Ameliyat için 76 bin Euro çiftten borç para aldı. Parayı ödeyebilmesi için bu kez Petra ve Hanz Z. çiftinden yaklaşık 100 bin Euro daha istedi. O parayı da aldı. Bir süre sonra bu kez Loredana kendisini avukat Anna Landmann olarak tanıttı. Antonio Cas’a kaptırdıkları parayı yasal yollarla alabileceğini söyledi. Sahte avukata inanan çift, 613 bin Euro’sunu daha kaptırdı. Böylece Loredana ve erkek kardeşi çifti yaklaşık 800 bin Euro dolandırdı.

Ünlü şarkıcı dolandırıcılıktan tutuklandı
Loredana Zefi

ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞLER
Dolandırıldığını geç de olsa anlayan çift bu kez ikili tarafından ölümle tehdit edildi. Büyük korku ve sarsıntı geçiren çift, daha sonra polise suç duyurusunda bulundu. Savcılığın emriyle Loredana, Luzern kentindeki evinde yakalandı. Savcılık konuyla ilgili yaptığı açıklamada şarkıcının dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu.

‘İNTİHARI BİLE DÜŞÜNDÜM’
Dolandırılan çift ise İsviçre gazetelerine yaptıkları açıklamada “Tüm parayı harcamayıp en azından bir miktarını bankaya koyduklarının umudunu taşıyoruz. Loredana ve kardeşi neyimiz var neyimiz yok hepsini aldılar. İntihar etmeyi düşündüm. Onun yüzünden kendimi öldürecektim” dedi.

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