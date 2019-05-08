Ünlü şarkıcı dolandırıcılıktan tutuklandı
‘Bonnie&Clyde’ adlı şarkıyı seslendirmesiyle ünlenen 23 yaşındaki İsviçreli şarkıcı Loredana Zefi kardeşiyle birlikte 52 yaşındaki Petra Z. ile eşi 53 yaşındaki Hans Z.’yi 800 bin Euro dolandırdı. Savcılığın emriyle evine baskın düzenleyen polis ünlü şarkıcıyı tutuklayıp hapse koydu.
ÜNLÜ şarkıçı Loredana Zefi, erkek kardeşiyle bir olup, Petra Z. ve eşi Hans Z.’yi dolandırmak için tuzak kurdu. Önce çiftle Loredana’nın erkek kardeşi Antonio Cas sahte isimle tanıştı. Ameliyat için 76 bin Euro çiftten borç para aldı. Parayı ödeyebilmesi için bu kez Petra ve Hanz Z. çiftinden yaklaşık 100 bin Euro daha istedi. O parayı da aldı. Bir süre sonra bu kez Loredana kendisini avukat Anna Landmann olarak tanıttı. Antonio Cas’a kaptırdıkları parayı yasal yollarla alabileceğini söyledi. Sahte avukata inanan çift, 613 bin Euro’sunu daha kaptırdı. Böylece Loredana ve erkek kardeşi çifti yaklaşık 800 bin Euro dolandırdı.
Loredana Zefi
ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞLER
Dolandırıldığını geç de olsa anlayan çift bu kez ikili tarafından ölümle tehdit edildi. Büyük korku ve sarsıntı geçiren çift, daha sonra polise suç duyurusunda bulundu. Savcılığın emriyle Loredana, Luzern kentindeki evinde yakalandı. Savcılık konuyla ilgili yaptığı açıklamada şarkıcının dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu.
‘İNTİHARI BİLE DÜŞÜNDÜM’
Dolandırılan çift ise İsviçre gazetelerine yaptıkları açıklamada “Tüm parayı harcamayıp en azından bir miktarını bankaya koyduklarının umudunu taşıyoruz. Loredana ve kardeşi neyimiz var neyimiz yok hepsini aldılar. İntihar etmeyi düşündüm. Onun yüzünden kendimi öldürecektim” dedi.
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