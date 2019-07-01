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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN/ Fotoğraflar:dpa
01.07.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

‘Uluslararası Cesaret Ödülü’ Mevlüde Genç ve Farid Ahmed’e

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‘Uluslararası Cesaret Ödülü’ Mevlüde Genç ve Farid Ahmed’e

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD), 10 yıl önce mahkeme salonunda öldürülen Marwa El-Sherbini adına ‘Uluslararası Cesaret Ödülü’ verecek. İlk kez verilecek ödül için Mevlüde Genç ile Farid Ahmed layık görüldü.

MISIRLI Marwa El-Sherbini, çocuk parkında ırkçı hakarete maruz kalmasıyla ilgili 10 yıl önce davanın görüldüğü Dresden Eyalet Mahkemesi salonunda, mahkeme heyeti, polisler, izleyiciler, eşi ve 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde 18 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Marwa El-Sherbini, kendisine ırkçı hakaret eden Rus asıllı Alman Alex Weins’ın temyiz davasına tanık olarak katıldı. Sanık Alex Weins bir anda kadına saldırdı ve 18 yerinden bıçakladı. Yardıma koşan eşi de ağır yaralandı ve ölümden döndü. Olay, o zaman Almanya’da çok büyük tepki topladı. Katil daha sonra ömür boyu hapse mahkûm oldu.

‘Uluslararası Cesaret Ödülü’ Mevlüde Genç ve Farid Ahmed’e


Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD), Marwa El-Sherbini’nin ırkçı saldırıya kurban gittiği 1 Temmuz tarihini, ‘İslam Düşmanlığıyla Mücadele Günü’ ilan etti ve olay yerinde anma günü düzenledi. ZMD, bu yıl ise mahkeme salonunda öldürülen Mısırlı kadın anısına ‘Marwa El-Sherbini Uluslararası Cesaret Ödülü’ verdi. İlk ödüle ise 1993’te ırkçı saldırıda ailesinin 5 ferdini kaybeden Mevlüde Genç ve Yeni Zelanda’da 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında eşini kaybeden Farid Ahmed layık görüldü.

‘Uluslararası Cesaret Ödülü’ Mevlüde Genç ve Farid Ahmed’e

KİN DEĞİL BARIŞMA ÇAĞRISI
ZMD Başkanı Aiman Mazyek, Mevlüde Genç ve Farid Ahmed’in ortak yanlarının sadece en sevdiklerini ırkçı, İslam düşmanı saldırıya kurban vermiş olmaları değil, aynı zamanda kin ve nefrete karşı yaptıkları barışma, kardeşlik çağrılarının olduğunu söyledi. Bunun için bu ödüle layık gördüklerini açıklayan Aiman Mazyek, Farid Ahmed’in eşi Husna’nın Christchurch saldırısında çocuk ve kadınları kurtarmaya çalıştığını, ardından tekerlekli sandalyeye mahkûm eşinin yanına koştuğunu, ancak saldırganın kurşunlarına hedef olarak hayatını kaybettiğini belirtti.

‘Uluslararası Cesaret Ödülü’ Mevlüde Genç ve Farid Ahmed’e

Mazyek, eşini kaybeden Farid Ahmed’in, “Kin değil sevgi çağrısı halen kulaklarımızda” dedi. Ödülün, yıl sonunda yapılacak törenle sahiplerine verileceği açıklandı.

‘Uluslararası Cesaret Ödülü’ Mevlüde Genç ve Farid Ahmed’e


Marwa Marwa El-Sherbini’nin öldürüldüğü yerde anma toplantısı düzenlenerek beyaz güller bırakıldı.

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