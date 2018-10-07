UFC 229'da ortalık karıştı!
Dün akşam Las Vegas, UFC'nin 229 nolu maçında yine McGregor'un aşırı tavırlarıyla MMA ringinin karışmasına tanıklık etti. Yenilmez İrlandalı, haşin çocuk Conor McGregor geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Floyd Mayweather yenilgisinden sonra, Rus rakibi Khabib Nurmagomedov karşısına büyük hayallerle çıkmıştı...
Maç Türkiye saatiyle bu sabah, T-Mobile Arena'da gerçekleşti.
Khabib Nurmagomedov, UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'ı 4.raunt sonunda yendi ve kemerini korudu.
UFC hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor kozlarını paylaştı.
Khabib Nurmagomedov, 4 raund sonunda rakibini yenerek şampiyonluk kemerini korumayı başardı.
Kariyerinin 27.maçına çıkacn Dağıstanlı dövüşçü Nurmagomedov, kariyerinde çıktığı bütün maçları kazandı.
Khabib maçtan sonra kafesin dışına çıkıp Conor'un takım arkadaşına saldırdı, Khabib'in takımı da kafesin içine girip Conor'a saldırdı.
İlk 3 raundda İrlandalı 'The Notorious' üzerinde hakimiyet gösteren Rus, son raundda galibiyeti almasından sonra T-Mobile Arena karıştı.
McGregor’un maç gününe kadar ki provokasyonlarına dayanamamış olduğunu tahmin ettiğimiz Nurmagomedov, bir anda ringin dışına atladı.
McGregor'un jiu jitsu eğitmeni Dillon Danis'e sağlam birkaç yumruk indirdi. Bu sırada ringe çıkan diğer ekip arkadaşları da birbirine saldırdı.
Arenanın güvenlik görevlilerinin yanında Las Vegas polisi de olaya müdahele etti ve Nurmagomedov polis eşliğinde arenadan çıkarıldı.
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