‘Üç Kız Kardeş’ 27 Mart’ta Berlin’de

Berlin Kesselhaus’de sahnelenicek oyunda, Jale Arıkan, Selin İşcan ve Nisan Arıkan rol alıyor. Anton Çehov'un ‘Üç Kız Kardeş’ adlı romanından uyarlanan oyun, Aleksandar Popovski’nin yönetiminde daha önce İstanbul Tiyatro Festivali’nde de gösterilmişti. Berlin Kültür ve Turizm Ateşiliği'nin girişimiyle Berlin'de sahnelenecek oyunda, Batı’ya gitmek isteyen üç aktristin sınırda bekleyişleri anlatılıyor. Kasselhauss sahnesinde 27 Mart Salı günü saat 19.00’da başlayacak oyunun ardından saat 21.00’de ‘Kalben’ konser verecek.