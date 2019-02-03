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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
03.02.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Türkleri nakavt eden Yunanı yenmek için imza bekliyor

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Türkleri nakavt eden Yunanı yenmek için imza bekliyor

Türk kickboks tarihinin en büyük yeteneklerden biri olan milli sporcu Erkan Varol, Iğdır Valiliğinin imza engelini aşabilirse Yunanlı Mike Zambidis ile ‘unvan’ maçına çıkacak.

Türkleri nakavt eden Yunanı yenmek için imza bekliyorBUGÜNE kadar karşısına çıkan birçok Türk dövüşçüyü nakavt eden Yunanlı Zambidis, 16 Şubat’ta ülkesinde karışlaşacağı Erkan Varol için antrenmanlarını sürdürüyor. Bu zorlu mücadeleye katılacak Varol ise Iğdır Valiliğinin imza engeline takıldı. 2015 yılında Güney Kıbrıs’ta karşılaştığı Zambidis’le çekişmeli müsabaka sonrası mağlubiyet alan Varol, Yunan rakibinin karşısına ikinci kez çıkmaya hazırlanıyor. Bu rövanş maçının bir unvan maçı olduğunu vurgulayan Erkan Varol, “2015 yılında karşılaştığım Yunan rakibime ringi dar etmeme rağmen haksız bir yenilgi verildi. Şimdi bunun rövanş maçı için 16 Şubat’ta Yunanistan’ta ringe çıkacağım. Ama ne gariptir ki Iğdır Valiliği pasaport almam için imza atmıyor. Rakibim maça delice hazırlanırken benim elimde evraklar pasaport almak için İstanbul, Ankara ve Iğdır arası mekik dokuyorum” dedi.

‘BU MAÇA ÇIKAMAZSAM REZİL OLURUZ’
Bu maçın 124 ülkede yayınlanacağını söyleyen Varol şöyle konuştu: “16 Şubat’taki dövüş için 14 Şubat’ta Yunanistan’da olmam lazım. Ama pasaport çıkartamıyorum. Vali Bey imza yetkisinin olmadığını söylüyor. Kendisine böyle bir yektisinin olduğunu ve tüm yurt dışı maçlarına aynı prosüdürle gittiğimi söyledim. Federasyonu aradık, ne evrak istediyse getirdim. Ama olmadı. Spor Bakanlığı amatör sporcular için vize verir. Profesyoneller için Valilik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden talep formunu imzalar. Nüfus müdürlüğünden alacağım gri pasaportla Yunanistan’a gidip maçıma çıkacağım. Ben bu maça çıkamazsam rezil oluruz. ’Türk dövüşçü, Yunan rakibinin karşısına çıkmaya korktu’ denir. Bu maça çıkıp Türk’ün gücünü göstereceğim. Devlet büyüklerimden bu konuda yardım istiyorum.” Öte yandan Iğdır Vali Vekili Yunus Koç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu müsabaka özel bir müsabaka resmi değil. Soporcunun, ilgili fededarasyondan görev kağıdı ve talep formu olmadığı için imzalanmamıştır” dedi.

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