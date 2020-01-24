‘Türkiye’ye ilgin var, vatandaş olamazsın’

MURAT Büyük, 4 yaşında geldiği Fransa’da yaklaşık 2 yıl önce vatandaşlık almak için başvuruda bulundu. Başvurusu uzun bir süreç içerisinde değerlendirilen Büyük’ün aldığı ret cevabı ve gerekçesi, hem Türkler hem de Fransızlar tarafından büyük tepki gördü. Sosyal medyada Türkiye ile alakalı paylaşımları ve Fransa’daki Türk sivil toplum kuruluşlarında aktif olması sebebiyle Fransa’nın Büyük’e vatandaşlık vermeyi reddettiği öğrenildi. Vatandaşlık idaresi ret mektubunda, “Asıl ülkenizin siyasetine bağlılığınız aşikâr olup, bizim ülkemize ve kurumlarına sadakat garantiniz bulunmamakta” ifadelerini kullandı.

‘ÖRNEK BİR VATANDAŞ KAYBETTİLER’

Ret cevabı ile haksızlığa uğradığını belirten Büyük ise şunları söyledi: “Fransa, 43 yılda herhangi bir vukuat işlememiş, bir gün bile işsiz kalmayıp işsizlik kurumundan 1 kuruş almayan, 1 kuruş vergi borcu bulunmayan, çoğu Fransızdan daha iyi okuyan, yazan, tarihini, coğrafyasını ve genel olarak kültürünü bilen örnek bir vatandaş kaybetti. Dernek faaliyetleriyle Fransız kurumlarının dikkatini çektim. Ayrıca sosyal medyada Türkiye ile ilgili fikirlerimi paylaşmaktan kaçınmadım. İslamofobi ile ilgili, Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimi ve PKK ile ilgili tepkili paylaşımlarda bulundum. Bu paylaşımlar nedeniyle ret cevabı almış olabilirim. Ancak bu adaletsizlik ve Fransa’nın bize verdiği demokrasi, insan hakları, ifade ve düşünce özgürlüğü imajına ters düşüyor.”

‘ONLAR SORUN DEĞİL, AMA BEN...”

“Bu bir çifte standart. Açıkça Ermenistan ve İsrail bağlantılarını paylaşan, o ülkelere olan ilgi ve bağlarını dile getiren ve söz konusu ülkelerdeki seçimlerde aktif rol alacak kadar ileri giden Fransız siyasetçiler var. Türkiye siyasetine ilgimden dolayı seçilmemiş olan beni reddettiler oysa seçilmiş olan bu siyasetçiler Fransa için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Bu olayın sessiz sedasız kapanmasını istemedim ve sosyal medyadan paylaştım. Geniş bir kitleye ulaşıp Fransa İçişleri Bakanlığı’nı kendisini sorgulamaya davet etmek istedim. Bu konuda Fransız dostlarımdan çok destek geldi, Fransa adına özür dilediler. Ancak terör yandaşlarından kötü tepkiler geldi, zaten onlardan bunu beklerdim. Özelden de bana hakaret yağdırıyorlar.”