Türkiye’ye diye evden çıktı, üç aydır kayıp

Kahramanmaraşlı Bozdoğan ailesi, 28 yıl önce çalışmaya gittikleri Avusturya’ya yerleşti. Kadir (57) ve Elif Bozdoğan’ın (54) 3 çocuğu dünyaya geldi. Gurbette işçi olarak çalışan baba Bozdoğan çocuklarını okutup büyüttü. Çocukları Avusturya’da dünyaya geldiği için çifte vatandaş oldu. Ancak 3 çocuğunun en küçüğü olan fırıncı Hacı Bayram Bozdoğan (21) geçen eylül ayında “Türkiye’ye tatile gidiyorum” diyerek evden çıktı. Bozdoğan bir süre sonra telefonda görüştüğü ailesine “Almanya’ya çalışmaya gidiyorum” dedi. Ailesiyle 29 Ocak’a kadar telefonla irtibat kuran Bozdoğan’dan bu tarihten sonra haber alınamadı.

Oğlunun nerede olduğunu bulmaya çalışan Kadir Bozdoğan, oğlunun Almanya’ya hiç gitmediğini belirledi. Bozdoğan, oğlunun Türkiye’ye tatile gittiğini bildiği için burada araştırma yapmaya başladı. Bozdoğan’ın anne ve babası oğullarının bir gün kendilerini araması bekledi ancak bir türlü o telefon çalmayınca 31 Mart’ta İstanbul’a gidip, kayıp başvurusunda bulundu.





‘ANNE AĞLAMA BİR DAHA GELMEM’ DEMİŞ

Bozdoğan ailesi daha sonra çocuklarının 29 Ocak günü en son görüldüğü Mersin’e giderek oğullarını burada aramaya başladı. Hacı Bayram Bozdoğan’ın çalıştığı yeri bulan aile buradan da olumsuz haber alınca hayalleri bir kez daha yıkıldı. Aile şimdi 81 ilde polisle birlikte çocuklarını arıyor.

Elif Bozdoğan, “Yavrum ne olursun haber ver. Ben bittim. Her gün bir haber gelecek diye bekliyorum. Bana ‘Anne ağlama bir daha gelmem’ demişti ama böyle bir anda kaybolacağını tahmin edemedim. Çok üzgünüm” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

‘YETER Kİ OĞLUM BULUNSUN’

Oğlu hakkında haber veren kişiye hediye vereceğini söyleyen Kadir Bozdoğan, “6 aydır bizden uzak ve 3 aydır kendisinden haber alamıyoruz. Mesleği fırıncılık. Otellerde veya fırınlarda çalışıyor olabilir. Eğer duyan, gören ve bilen birisi varsa rica ediyorum, mutlaka bize haber versin. Perişan olduk. Hayatından endişe etmeye başladık. Eğer bizi duyuyorsan bir an önce bizimle iletişime geç oğlum. Her şey daha iyi olacak. Bizim sana karşı bir kırgınlığımız yok. Tüm ailesi ve sevenleri üzülüyor. Oğlum yeter ki bulunsun” dedi.