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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.04.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

Türkiye’ye diye evden çıktı, üç aydır kayıp

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Türkiye’ye diye evden çıktı, üç aydır kayıp

Avusturya’daki evinden “Türkiye’ye tatile gidiyorum” diyerek çıktıktan sonra en son Mersin’de görülen Hacı Bayram Bozdoğan’dan üç aydır haber alamayan ailesi, Türkiye’de çocuklarını arıyor.

Kahramanmaraşlı Bozdoğan ailesi, 28 yıl önce çalışmaya gittikleri Avusturya’ya yerleşti. Kadir (57) ve Elif Bozdoğan’ın (54) 3 çocuğu dünyaya geldi. Gurbette işçi olarak çalışan baba Bozdoğan çocuklarını okutup büyüttü. Çocukları Avusturya’da dünyaya geldiği için çifte vatandaş oldu. Ancak 3 çocuğunun en küçüğü olan fırıncı Hacı Bayram Bozdoğan (21) geçen eylül ayında “Türkiye’ye tatile gidiyorum” diyerek evden çıktı. Bozdoğan bir süre sonra telefonda görüştüğü ailesine “Almanya’ya çalışmaya gidiyorum” dedi. Ailesiyle 29 Ocak’a kadar telefonla irtibat kuran Bozdoğan’dan bu tarihten sonra haber alınamadı.

Oğlunun nerede olduğunu bulmaya çalışan Kadir Bozdoğan, oğlunun Almanya’ya hiç gitmediğini belirledi. Bozdoğan, oğlunun Türkiye’ye tatile gittiğini bildiği için burada araştırma yapmaya başladı. Bozdoğan’ın anne ve babası oğullarının bir gün kendilerini araması bekledi ancak bir türlü o telefon çalmayınca 31 Mart’ta İstanbul’a gidip, kayıp başvurusunda bulundu.

Türkiye’ye diye evden çıktı, üç aydır kayıp

‘ANNE AĞLAMA BİR DAHA GELMEM’ DEMİŞ
Bozdoğan ailesi daha sonra çocuklarının 29 Ocak günü en son görüldüğü Mersin’e giderek oğullarını burada aramaya başladı. Hacı Bayram Bozdoğan’ın çalıştığı yeri bulan aile buradan da olumsuz haber alınca hayalleri bir kez daha yıkıldı. Aile şimdi 81 ilde polisle birlikte çocuklarını arıyor.
Elif Bozdoğan, “Yavrum ne olursun haber ver. Ben bittim. Her gün bir haber gelecek diye bekliyorum. Bana ‘Anne ağlama bir daha gelmem’ demişti ama böyle bir anda kaybolacağını tahmin edemedim. Çok üzgünüm” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

‘YETER Kİ OĞLUM BULUNSUN’
Oğlu hakkında haber veren kişiye hediye vereceğini söyleyen Kadir Bozdoğan, “6 aydır bizden uzak ve 3 aydır kendisinden haber alamıyoruz. Mesleği fırıncılık. Otellerde veya fırınlarda çalışıyor olabilir. Eğer duyan, gören ve bilen birisi varsa rica ediyorum, mutlaka bize haber versin. Perişan olduk. Hayatından endişe etmeye başladık. Eğer bizi duyuyorsan bir an önce bizimle iletişime geç oğlum. Her şey daha iyi olacak. Bizim sana karşı bir kırgınlığımız yok. Tüm ailesi ve sevenleri üzülüyor. Oğlum yeter ki bulunsun” dedi.

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