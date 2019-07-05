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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ahmet KÜLAHÇI
05.07.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Türkiye’ye 25 milyon turist taşıdık

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Türkiye’ye 25 milyon turist taşıdık

Almanya’da 50 yıl önce ‘Reisebüro İstanbul - İstanbul Seyahat Bürosu’ ismiyle kurulan Öger Tours, şimdiye kadar Almanya’dan Türkiye’ye 25 milyondan fazla turist taşıdı. 30 Eylül’e kadar yapılacak erken rezervasyonlarda yüzde 40’a varan indirim olanağı sunan şirket 50, 55 ve 60 yaş üzeri konuklarına da ‘özel indirimler’ uyguluyor.

ALMANYA’daki Türk iş insanlarından Vural Öger’in uçakla yolcu taşımak amacıyla 50 yıl önce ‘Reisebüro İstanbul - İstanbul Seyahat Bürosu’ adı altında kurduğu ve sonradan ‘Öger Tours’ adını verdiği şirket, şimdiye kadar Almanya’dan Türkiye’ye 25 milyonun üzerinde turist taşıdı. 2010 yılında Almanya’nın ikinci büyük seyahat şirketi Thomas Cook’un satın aldığı ve tanınmış bir marka olduğu için ismini değiştirmediği Hamburg merkezli Öger Tours, 2019/2020 kış sezonu kataloğunu tanıtmak amacıyla Side’de (Antalya) bir etkinlik düzenledi.

HENÜZ BİR BENZERİMİZ YOK
‘50 Yıl Öger’ adlı etkinliğe, Almanya ve Türkiye’den medya mensupları ve Öger Tours’la işbirliği yapan Türk ve Alman seyahat acentaları temsilcileri katıldı.
Orenda Paloma otelinde düzenlenen etkinlikte Öger Tours Genel Müdürü Songül Göktaş-Rosati, Thomas Cook Merkez ve Şark Genel Müdürü Stefanie Berk, Öger Tours Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Erkan Yağcı ile Öger Tours Basın Sözcüsü Kathrin Rüter-Pantzke, ileriye dönük hedefler hakkında bilgiler verdi.
Seyahat eden ve edecek olanların arzularına odaklandıklarına dikkati çeken Göktaş-Rosati, Türkiye’deki kültür zenginliğini ve çeşitliliğini, kendileri gibi sunabilen bir operatör henüz olmadığını söyledi.

Türkiye’ye 25 milyon turist taşıdık

İSTEK VE ARZUYA GÖRE SEYAHAT PROGRAMI
Hedef kitlelerin arzu, istek ve beklentilerini her zaman göz önünde bulundurduklarını, yeni konseptler geliştirerek, alışılmışın dışındaki aktiviteler, heniz keşfedilmemiş bölgelerle yöreleri de programlarına aldıklarını da anlatan Göktaş-Rosati “Kültür turizmine çok önem veriyoruz. Böylece Türkiye ile Almanya arasında var olan kültür köprüsünü daha da pekiştirmek istiyoruz” dedi. Öger Tours’un Türkiye’ye şimdiye kadar 25 milyonun üzerinde turist taşıdığını da kaydeden Göktaş-Rosati, son dönemdeki olumlu gelişmeler sayesinde ‘Y Kuşağı’nı da (18-38 yaş) kazanarak bu rakamı sistematik olarak artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Fouturis e.V. ile plastik şişe ve ürünlerin azaltılmasına dönük başlattıkları projeye de dikkati çeken Songül Göktaş-Rosati, plastik kullanımını önemli ölçüde azaltmakta kararlı olduklarını vurguladı. Alman turistlerin yüzde 91.5’inin plastik kullanılmasının azaltılmasından yana olduğuna işaret etti ve 2020 yılına kadar plastik şişe sayısını en az 70 milyon azaltacaklarını söyledi.

Türkiye’ye 25 milyon turist taşıdık
Songül Göktaş-Rosati ve Ahmet Külahçı

SADECE DENİZE GİRİP GÜNEŞLENMEK İSTEMİYORLAR
Thomas Cook Merkez ve Şark Genel Müdürü Stefanie Berk, Türkiye’ye gelen turistlerin amacının artık sadece denize girip güneşlemek olmadığına dikkat çekti.
Havanın, fiyatın ve sunulan hizmet kalitesinin yanı sıra konukların artık farklı beklentileri olduğunu da belirtti. Son dönemlerde tapılan kamuoyu yoklamalarına göre turistlerin yüzde 38’inin yerel kültürü tanımak ve yaşamak, yerli halkla diyalog ve irtibat kurmak istediklerini belirten Berk, bu durumu göz önünde bulundurmaya son derece önem verdiklerinin altını çizdi.
Songül Göktaş-Rosati de, İstanbul megalog programını devreye soktuklarını ve kentin tarihi yerleri ile kültürel etkinlikleri ziyaretleri de içeren programlar sunacaklarını hatırlattı.
Ayrıca Öger Tours’un işbirliği yaptıkları otellerde sağlıklı ve yöresel lezzetler sunulmasına da önem verdiklerini söyledi.

ERKEN REZERVASYONA YÜZDE 40 İNDİRİM
Öger Tours’un uzun süreli tatil ve erken rezervasyonlarda büyük indirim yaptığı etkinlikte açıklandı.
Öger Tours Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Erkan Yağcı, 2019/2020 kış kataloğunda 20’si yeni olmak üzere Türkiye’den 96 otelin bulunduğunu, Mısır, Tunus, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de toplam 142 otelde konuklarını ağırladıklarını belirterek, 30 Eylül 2019’a kadar yapılacak erken rezervasyonlarda yüzde 40 indirim olanağı sunduklarını söyledi.
Yağcı, 50, 55 ve 60 yaş üzeri konuklara da ‘özel indirimler’ uygulacaklarını duyurdu.

 

 

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