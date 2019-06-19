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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
19.06.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Türkiye’den ‘Schengen’ başvuruları yüzde 10 düştü

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Türkiye’den ‘Schengen’ başvuruları yüzde 10 düştü

Schengen vizesine ait 2018 yılı istatistikleri açıklandı. B2Press’in derlediği verilere göre, Türkiye’den Schengen vizesine başvuranların oranı 2017’ye göre yüzde 10.5 düşerken, başvurular sonucunda alınan ret oranları ise yüzde 18 artarak 74 bin 360’a ulaştı.

ONLINE PR Ajansı B2Press, Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi tarafından 2018 yılına ait Schengen vizesi istatistiklerini inceledi. 22 Avrupa Birliği üyesi ve 4 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi ülkeye seyahat edebilme imkânı sunan Schengen vizesine tüm dünyadan 16 milyon 7 bin 785 başvuru gerçekleşti. 2018’de Schengen vizesi almak için Türkiye’den başvuranların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10.5 azalarak 879 bin 238 kişi oldu. 2017’ye göre Türkiye’den Schengen vizesine yapılan başvuruların reddedilme oranı ise yüzde 17.8 yükselerek 74 bin 360’a ulaştı.

EN ZOR BELÇİKA EN KOLAY İSVEÇ
Aynı dönemde tüm dünyadan Schengen vizesine yapılan başvurulardaki ret oranlarında da yüzde 16.5’lik artış görüldü. 2018 yılında Belçika, yapılan başvuruların yüzde 20’sini reddederek Schengen vizesini en zor veren ülke olurken, Almanya ile yüzde 17’lik orana sahip olan Estonya ise ikinci ve Hollanda yüzde 16 ile üçüncü sırada yer aldı. İsveç ise yüzde 1’lik ret oranıyla en kolay Schengen vizesi veren ülke oldu.
2018’de Schengen vizesine en çok başvuruda bulunan ülkeleri inceleyen B2Press’in derlemesine göre, ilk sırada 3 milyon 695 bin 670 başvuruyla Rusya, ikinci sırada 2 milyon 818 bin 974 başvuruyla Çin Halk Cumhuriyeti ve üçüncü sırada 1 milyon 81 bin 359 başvuruyla Hindistan yer aldı. Türkiye ise toplam 879 bin 238 başvuruyla dördüncü sıraya geriledi. Türk vatandaşlarının en çok başvuru yaptığı Schengen ülkesi 237 bin 460 başvuruyla Almanya olurken, 144 bin 480’le Yunanistan ikinci ve 128 bin 655 başvuruyla Fransa üçüncü oldu.

EN ÇOK BULGARİSTAN’A GİDİLMİŞ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise 2018 yılında 8 milyon 657 bin 219 Türk vatandaşı yurt dışına çıkarken, en çok ziyaret edilen ülke Bulgaristan oldu. 843 bin 916 kişinin ziyaret ettiği Bulgaristan’ı, 781 bin 752 kişiyle Fransa ve 777 bin 177 ziyaretçiyle Gürcistan takip etti.

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