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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
28.06.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Türkiye’deki ağabeyini böbreğiyle hayata bağladı

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Türkiye’deki ağabeyini böbreğiyle hayata bağladı

Antalya’da böbrekleri iflas eden Ayhan Erdem, Belçika’da yaşayan kardeşi Hülya Alıcı’nın bağışladığı organla yaşama tutundu.

AFYONKARAHİSAR’ın Emirdağ ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Ayhan Erdem, 2018 yılında boğazında ağrı ve yutma güçlüğüyle başlayan sağlık sorunlarının artması üzerine gittiği Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’nde, böbreklerinin işlevini bitirdiğini öğrendi. Doktorları, sağlığına kavuşabilmesi için nakil olması gerektiğini söyledi. Diyalize girmeye başlayan Ayhan Erdem için uygun böbrek arayışına girildi. Ayhan Erdem’e, Belçika’da yaşayan kardeşi Hülya Alıcı bağışçı olmak istedi. Türkiye’ye gelen Hülya Alıcı’nın tahlil ve tetkiklerinde, böbrek naklinin uygun olduğuna karar verildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 19 Haziran günü yapılan operasyonla Hülya Alıcı’nın böbreği, ağabeyine nakledildi.

Türkiye’deki ağabeyini böbreğiyle hayata bağladı

ONUN DA ÇOCUKLARI VARDI
Kız kardeşinin hayatını kurtardığını kaydeden Ayhan Erdem, “Hastalığımı duyunca tüm ailem seferber oldu. Çapraz nakil hazırlıkları yaparken kız kardeşimin uygun olduğu tespit edildi. İlk başta tereddüt ettim. Çünkü onun da çocukları vardı. Kardeşimin de sorun yaşayabileceğini düşündüm. Doktorlarımız hiçbir sorun olmayacağını söyledi ve nakle karar verdik. Kardeşim sayesinde sağlığıma kavuştum. Kardeşimin örnek davranışının diğer hasta yakınlarına da örnek olmasını istiyorum. Korkmasınlar, organ bağışlayıp hayat kurtarsınlar” dedi.

İNSANLIK GÖREVİ
Ağabeyine böbreğini hiç düşünmeden verdiğini belirten Hülya Alıcı korkulacak hiçbir şey olmadığını söyledi. Ağabeyinin hastalığı nedeniyle tüm ailesinin seferber olduğunu, kendisinin de Belçika’dan geldiğini söyleyen Alıcı, “Ağabeyimin durumuna çok üzülüyorduk. Hiç düşünmeden gönüllü bağışçı oldum. Bedenimizin hayırlı işlere vesile olması insanlık görevimiz. Herkesi bu bilince davet ediyorum. Bağışlasınlar can kurtarsınlar” dedi.

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