Türkçe Tiyatro Festivali yoğun ilgi gördü
Birleşik Krallık başkenti Londra’da bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Türkçe Tiyatro Festivali’ kapsamında Türkiye’den gelen ünlü tiyatrocular sanatseverlerle buluştu.
OYUN yazarı Saray Karakuş ile oyuncu Ümit Baysal’ın organize ettiği ve Londranın Edmonton bölgesinde bulunan Millfield Theatre Sanat Merkezinde üç gün sürecek ‘Türkçe Tiyatro Festivali’nde, yedi oyun, dokuz workshop yer alacak. Festivale Türkiye’den Tamer Levent, Cezmi Baskın, Meltem Cumbul, Rutkay Aziz, Füsun Demirel, Müfit Can Saçıntı, Belçim Bilgin, Yılmaz Öğüt, Kemal Başar, Eda Kandulu, Galip Erdal, Tuğçe Aydın, Özgün Uğurlu ve Savaş Özdemir katıldı.
Türkçe Tiyatro Festivalinin cuma günü yapılan açılış galasında düzenlenen panelde, sanatçılar Türkiye’de sanata genel bakış ve tiyatro alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek izleyicilerden gelen soruları cevapladı.
Festival galasında, Yönetmen Kemal Başar’ın hazırladığı ‘Gözlerin Ardında’ adlı müzikal sergilendi. Oyunda, down sendromlu doğan bir çocuğun ve annesinin yaşam hikâyesi anlatılırken, aynı zamanda bu yaşam hikâyesine insanların bakış açısı ve duyarlılıkları irdeleniyor.
Londra’da Türkçe Tiyatro Festivalinin birincisini Mayıs 2017 de başlatan Saray Karakuş, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında sanatsal faaliyetleri daha da geliştirmeye çalışacaklarını söyledi.
Ümit Baysal da Saray Karakuş ile harika bir projeyle bir araya geldiklerini belirterek, “Önümüzdeki yıllar için çalışmalarımızı şimdiden başlatmış bulunuyoruz” dedi.
Yoğun ilgi gören festival pazar günü sona erecek.
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