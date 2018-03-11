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Türk turizmi için iyi bir haber!

Mehmet ÇINAR / ANTALYA, DHA
11.03.2018 - 13:19 | Son Güncelleme:

SunExpress, Antalya’nın yurt dışı koltuk kapasitesini, bu yıl için 3 milyonun üzerine çıkardı. Avrupa’da 27 noktaya direkt uçuş yapan SunExpress, bu yıl Antalya Havalimanı’ndan Londra, Brüksel ve Bükreş’e, Gazipaşa Havalimanı’ndan da Köln’e direkt uçuşlar başlatıyor.

THY ile Alman Lufthansa Havayolları’nın yüzde 50’şer ortaklığındaki Antalya merkezli SunExpress Havayolları, bu yıl turizm sektörünün Avrupa pazarındaki çift haneli büyüme beklentileri doğrultusunda hem yurt dışı koltuk kapasitesini, hem de direkt uçuş noktalarını artırdı.

ITB Berlin’de, yaklaşık 400 metrekare alanda Antalya’nın plajlarından esinlenilen bir stant kuran SunExpress, standın zemininde Antalya sahillerinin kumunu kullandı. Şezlong, mini golf, plaj beach bar ve kokpit ile süslenen SunExpress’in standı büyük ilgi gördü.

DÖRT YENİ NOKTAYA DİREKT UÇUŞ
Antalya’dan iç hatlarda sekiz noktaya, Avrupa’da ise 27 noktaya direkt uçtuklarını belirten SunExpress Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen, bu yıl Avrupa’daki direkt uçuş noktasına üç yeni şehrin eklendiğini söyledi. Antalya Havalimanı’ndan Londra, Brüksel ve Bükreş’e, Gazipaşa Havalimanı’ndan da Köln’e Antalya’dan direkt uçuşların başlatılacağını dile getiren Özen, Antalya’yı hem iç hatlarda, hem dış hatlarda en fazla noktaya bağlayan havayolu şirketi olduklarını açıkladı.

HEDEF 10 MİLYONUN ÜZERİ
Geçen yıl iç ve dış hatlarda toplam 8.8 milyon yolcu sayısına ulaştıklarını da anlatan Alper Özen, bu yılki yolcu sayısı hedeflerinin 10 milyonu aşmak olduğunu söyledi. Türkiye ve Antalya’ya bu yıl Avrupa’dan ilginin çok iyi olduğunu belirten Özen, “Fuarda gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Taşıdığımız yolcu sayısının yüzde 60-70 civarındaki kısmını yurt dışı oluşturuyor. Antalya’ya ve Ege Bölgesi’ne tarifeli seferlerle yaz-kış en fazla turist getiren havayolu şirketiyiz. Bu yazla beraber Antalya pazarı için 3 milyondan fazla koltuk arz edeceğiz” dedi.
Alper Özen, SunExpress’in Antalya merkezli firmasının yanı sıra Almanya merkezli olarak da hizmet verdiği ve SunExpress Almanya olarak da Türkiye haricindeki 20’den fazla ülkede 60’dan fazla destinasyona uçuş gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Etiketler: SunExpress , Antalya , Avrupa , avrupadan haberler
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