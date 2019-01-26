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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
26.01.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Türk toplumunun ihtiyaçları Türklere danışılarak giderilmeli

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Türk toplumunun ihtiyaçları Türklere danışılarak giderilmeli

Avusturya’da Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Johannes Peterlik ile Türk toplumunun sorunlarını görüşen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, “Kendilerine 300 bin nüfusa sahip Türk toplumunun sorunlarını ilettik ve bu sorunların yine Türklere sorularak giderilmesini gerektiğini net şekilde söyledik” dedi.

YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Viyana’daki temasları çerçevesinde, Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Johannes Peterlik ile Türk toplumunun sorunlarını görüştü.
Görüşme sonrası açıklama yapan Eren “Kendilerine çalışma alanlarımızı ve YTB’nin her türlü iş birliğine açık olduğunu anlattık. Son dönemde maalesef burada yaşayan Türklerin ciddi şekilde günlük hayatlarını dahi zorlaştıracak bir takım dini, sosyal sorunlarından bahsettik. Bu sorunlara ilişkin burada yaşayan vatandaşlarımızın bakış açısını aktardık. Neler yapılması gerektiğini, bizim kurum olarak nasıl bir rol alabileceğimizi, onlardan beklentilerimizi anlattık” dedi.

Türk toplumunun ihtiyaçları Türklere danışılarak giderilmeli

ÇİFTE VATANDAŞLIK, İMAM İSTİHDAMI VE SEMBOL YASASI
Avusturya’da yaşayan Türk asıllı vatandaşların mağduriyet yaşadığı çifte vatandaşlık konusunu da yakından takip ettiklerini dile getiren Eren, “Avusturya’daki sembol yasasına ilişkin endişelerimizi de muhataplarımıza aktardık. Buradaki Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) ile alakalı konuda da meseleye bakışımızı, insanlarımızın dini ihtiyaçlarının nasıl karşılanması gerektiğini, imam istihdamından farklı konulara kadar buradaki Türk toplumunun ihtiyaçlarının yine Türk toplumuna danışılarak giderilmesi gerektiğini, aksi halde getirilecek her türlü çözümün, Türk toplumunun sosyolojisine aykırı olacağını çok net bir şekilde dile getirdik” dedi.

Türk toplumunun ihtiyaçları Türklere danışılarak giderilmeli


HANGİ ÜLKE OLURSA OLSUN CİDDİYE ALMAK ZORUNDA
Türkçe ve Türk kültürünün korunması konusunda vatandaşların daha aktif rol almasını isteylen Eren “Biz bir oldukça, beraber oldukça, ortak sorunlarımıza ortak cevaplar ürettikçe ve ortak tepkiler verdikçe, eminim ki sadece Avusturya’da değil hangi ülkede olursa olsun ilgili ülke makamları, Türklerin sorunlarını çok daha ciddi bir şekilde ele almak durumunda kalacak” değerlendirmesini yaptı.
Eren, “YTB Gençlik Buluşması” adlı bir program düzenleyecekleri bilgisini de paylaştı. Avusturya’da YTB’nin “Anadolu Okuma Evleri” projesi kapsamında katkı sağladığı bir derneği de ziyaret eden Eren, Türkiye’nin Viyana Başkonsolosluğu, Yeni Başlangıç Derneği ve YTB iş birliğiyle düzenlenen “Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığında Ailenin Rolü ve Önemi” başlıklı bir konferansa da katılarak uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelenin önemine ilişkin konuşma yaptı.

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