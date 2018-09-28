Türk seçmenler parti değiştiriyor
Almanya’daki Türkiye kökenli seçmenlerin siyasi eğilimi değişti. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye kökenli seçmenler artık Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) doğal ve sadık seçmeni değil. Son iki yılda SPD'yi terk eden Türkiye kökenli seçmen oranı yüzde 50’yi buldu.
ALMAN Göç ve Uyum Vakfı tarafından yapılan araştırmaya göre 2016 yılında SPD'ye oy veren Türkiye kökenlilerin oranı yüzde 69.8 iken bu oran 2018 yılında yüzde 37’ye düştü. Aynı yıl CDU/CSU’yu tercih edenlerin oranı yüzde 6.1 iken, son yapılan anketlerde yüzde 32.9’a yükseldi.
CDU Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, uyguladığı liberal uyum ve göç politikalarıyla Türkiye kökenli seçmeni partisine çekti. 2016 yılında Türkiye kökenli kadınların sadece yüzde 3’ü CDU’ya oy vereceğini açıklarken, bu oran son yapılan anketlerde yüzde 48’e yükseldi.
1980’li yıllarda yabancıların sayısını azaltma vaadiyle seçmenin karşısına çıkan CDU, bugünlerde yabancı karşıtı yerine yabancı dostu politikalar uygulaması partiye duyulan ilgiyi ve oyları çeken değişimin en büyük nedenlerinden biri olarak görülüyor.
YEŞİLLER’DEN DE KAÇTI
Türkiye kökenliler sadece SPD’den değil Yeşiller’den de kaçtı. Daha önceki seçimlerde Türkiye kökenlilerin yüzde 13.4’ü Yeşiller’i seçerken bu destek şimdilerde yüzde 9.6’ya düştü.
SPD ve Yeşiller’den kaçan seçmen ise CDU ile birlikte Sol Parti ve Hür Demokrat Parti’ye (FDP) yöneldi. SPD’nin geçmişte Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklemesi, göçmenlerin çıkarını gözeten politikaları savunması Türkiye kökenlileri bu partiye yönelmelerinin başlıca sebepleri arasındaydı.
BENZER SONUÇLAR
Essen Üniversitesi’nin 2017 yılında yaptığı araştırmaya göre, aynı yıl eylül ayında yapılan genel seçimlerde Türkiye kökenli seçmenlerin yüzde 37'si SPD’yi tercih etmişti. Aynı seçimlerde Merkel'in lideri olduğu CDU’ya oy veren Türkiye kökenlilerin oranı ise yüzde 32.9 olmuştu.
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