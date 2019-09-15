Türk gençleri Türkçeyi unutmasın diye...

PROJE kapsamında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde şu ana kadar 30 noktada açılış gerçekleştirdiklerini belirten YTB Başkanı Eren, projeyle ilgili şunları söyledi: “Yeri müsait olan sivil toplum kuruluşlarımızda kütüphaneler açıyoruz. Bu kütüphanelerdeki kitapların gençler tarafından okunmasını teşvik ediyoruz. Gençlerimizin Türkçeyi unutmamaları, Türkçe ile daha fazla hemhal olmaları için çalışıyoruz. Onlara kitap gönderip, kurumsal olarak bunu kütüphaneye çeviriyoruz ve yazılımımız üzerinden gençlerimizin ne kadar kitap aldığını ve ne kadar kitap okuduğunu tespit etmeye çalışıyoruz.”

‘DAHA SIK BİR ARAYA GELMELİYİZ’

Açılışın ardından Avrasya Alevi İslam Birliği’nin düzenlediği ‘Aşure Lokması’ etkinliğine katılan Eren, burada yaptığı konuşmada, muharrem ayının anlam ve önemine değindi, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Eren, “Bugün dünyanın dört bir tarafında İslam dünyasının kanayan yarası olan mezhep çatışmaları ve çeşitli çatışmalarla Kerbelalar yaşanıyor. Bizlerin hep beraber daha sık bir araya gelme çabası, bu acıları daha da azaltmayı amaçlıyor” dedi.

YTB olarak Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde yaşayan tüm vatandaşlara hizmet üretmenin gayretinde olduklarını vurgulayan Eren, “Alevi vatandaşlarımızın hem sorunlarını yakından görmek hem muharrem ayı dolayısıyla bu aşure etkinliğine katılmak hem de yürütmüş olduğumuz bu etkinliği yerinde incelemek için burada bulunuyoruz” dedi.

DÜNYA BARIŞINI TEHDİT EDİYOR

AK Parti İstanbul milletvekili Zafer Sırakaya da Avrupa ülkelerinde son dönemde artan ırkçılığı eleştirerek, devletlerin en önemli görevlerinden birinin insanların inanç özgürlüklerini korumak olduğunu söyledi. Demokrasilerdeki en temel özgürlük olan inanç özgürlüğünün ırkçılar tarafından tehdit edildiğine dikkati çeken Sırakaya, “Alman devletinin bu konuya özellikle ve ivedilikle her türlü imkânlarını kullanarak üzerine gitmesi gerekir. Son dönemlerde artan ırkçılık sadece Almanya’yı tehdit etmiyor, aynı zamanda Avrupa’yı ve dünya barışını tehdit ediyor. Toplumun her kesiminden bu anlayışa karşı daha etkin bir mücadelenin yapılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Etkinliklerde Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Avrasya Alevi İslam Birliği Başkanı Haydar Siliseri, parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.