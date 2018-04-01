‘Turist olsa da getirecek uçak yok!’
Antalya, terör olayları, siyasi gerginlikler ve Rusya krizi nedeniyle ciddi gerileme yaşadı. 2017’den itibaren toparlanma sürecine giren kent, bu yıl turist sayısında rekor hedefliyor. Turizmle ilgili yaşanan bu süreci ve bu yılki beklentileri değerlendiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya turizminin bu yıl rekor kıracağını ancak charter uçak sıkıntısının bu rekoru tam olarak yansıtamayabileceğini söyledi.
TURİZM sektörünün 2018 yılına çok iyi başladığını belirten Davut Çetin, 2014 yılında kente gelen 12,2 milyon civarındaki turist sayısının bugüne kadarki en yüksek rakam olduğunu söyledi. 2016’da ise bu sayının 6.2 milyona gerilediğini, 2017’de 10 milyonun üzerine çıkıldığını hatırlatan Davut Çetin, “Tabi bu baz etkisi, başarı olarak görmemek lazım. Toparlanmamız çabuk oldu sadece. Biz 12 milyonları görmüş bir iliz ama bu yıl 12 milyonu da geçeriz diye tahmin ediyorum. Böyle giderse turizmde tüm zamanların rekorunu kıracağız” dedi.
Davut Çetin
AVRUPA TOPARLANIYOR
Bu yılın ilk verilerine göre Almanya’da yüzde 32, Rusya’da yüzde 70, İngiltere’de yüzde 24, Hollanda’da yüzde 13 gibi artışlar gerçekleştiğini belirten Davut Çetin, Mart ayı sonlarına doğru ise toplam turist sayısının geçen seneye göre yüzde 38 artışla devam ettiğini belirterek, “Avrupa pazarında bu yıl toparlanma yaşıyoruz” dedi. Turist sayısında beklenenin de üzerinde yükselme ihtimali olduğundan söz eden Çetin, buna karşı uçak olmadığını söyledi:
“Uçak organize etmek, charter uçağı büyük sıkıntı. Özelikle Almanya’da Air Berlin firmasının iflas etmesi sonrasında, Air Berlin’in uçakları yerde bekliyor ve kimse kullanamıyor. Charter uçağı bulmak da artık çok zor. Bir anda devreye sokamıyorsunuz. Talep olsa da getirecek uçağınız yok. Belki belli bölgelerden bir miktar kayma olur ama çok büyük, yüzde 50-60 artar diyemiyoruz. Onun için bu sene 13 milyonları yakalarız, yüzde 25-30 civarında artış olur ki bu da tüm dönemlerin, rekoru demek. 2014’ün rekorunu da kırarız.”
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