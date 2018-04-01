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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Mehmet ÇINAR-ANTALYA, DHA / Fotoğraflar: DHA
01.04.2018 - 13:05, Son Güncelleme:

‘Turist olsa da getirecek uçak yok!’

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‘Turist olsa da getirecek uçak yok!’

Antalya, terör olayları, siyasi gerginlikler ve Rusya krizi nedeniyle ciddi gerileme yaşadı. 2017’den itibaren toparlanma sürecine giren kent, bu yıl turist sayısında rekor hedefliyor. Turizmle ilgili yaşanan bu süreci ve bu yılki beklentileri değerlendiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya turizminin bu yıl rekor kıracağını ancak charter uçak sıkıntısının bu rekoru tam olarak yansıtamayabileceğini söyledi.

TURİZM sektörünün 2018 yılına çok iyi başladığını belirten Davut Çetin, 2014 yılında kente gelen 12,2 milyon civarındaki turist sayısının bugüne kadarki en yüksek rakam olduğunu söyledi. 2016’da ise bu sayının 6.2 milyona gerilediğini, 2017’de 10 milyonun üzerine çıkıldığını hatırlatan Davut Çetin, “Tabi bu baz etkisi, başarı olarak görmemek lazım. Toparlanmamız çabuk oldu sadece. Biz 12 milyonları görmüş bir iliz ama bu yıl 12 milyonu da geçeriz diye tahmin ediyorum. Böyle giderse turizmde tüm zamanların rekorunu kıracağız” dedi.

‘Turist olsa da getirecek uçak yok’
Davut Çetin

AVRUPA TOPARLANIYOR
Bu yılın ilk verilerine göre Almanya’da yüzde 32, Rusya’da yüzde 70, İngiltere’de yüzde 24, Hollanda’da yüzde 13 gibi artışlar gerçekleştiğini belirten Davut Çetin, Mart ayı sonlarına doğru ise toplam turist sayısının geçen seneye göre yüzde 38 artışla devam ettiğini belirterek, “Avrupa pazarında bu yıl toparlanma yaşıyoruz” dedi. Turist sayısında beklenenin de üzerinde yükselme ihtimali olduğundan söz eden Çetin, buna karşı uçak olmadığını söyledi:
“Uçak organize etmek, charter uçağı büyük sıkıntı. Özelikle Almanya’da Air Berlin firmasının iflas etmesi sonrasında, Air Berlin’in uçakları yerde bekliyor ve kimse kullanamıyor. Charter uçağı bulmak da artık çok zor. Bir anda devreye sokamıyorsunuz. Talep olsa da getirecek uçağınız yok. Belki belli bölgelerden bir miktar kayma olur ama çok büyük, yüzde 50-60 artar diyemiyoruz. Onun için bu sene 13 milyonları yakalarız, yüzde 25-30 civarında artış olur ki bu da tüm dönemlerin, rekoru demek. 2014’ün rekorunu da kırarız.”

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