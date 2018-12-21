TiAD’dan Umut Yolu’na destek sözü
Türk-Alman İş Adamları ve Akademisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dural ve arkadaşları Umut Yolu Derneği’ne destek ziyaretinde bulundu.
ALMANYA’NIN Oberhausen şehrinde faaliyet gösteren, kanserli çocuklara ve ailelerine yardımlarıyla bilinen Umut Yolu Derneği’ni ziyaret eden Duisburg ve Çevresi Türk-Alman İş Adamları ve Akademisyenler Derneği (TIAD) Başkanı Erkan Dural derneğe destek sözü verdi. Ziyarette konuşan Umut Yolu Derneği Başkanı Aynur Çelikdöven, TİAD yöneticilerine teşekür ederek Umut Yolu Derneği’nin yaptığı çalışmaları anlattı. Çelikdöven, hastanelerdeki 0-18 yaşı arasındaki kanserli çocuklara yardım edebildiklerini, resmi kurumlardan, özellikle Oberhausen Belediyesi’nden destek göremediklerini, proton tedavisi için Türkiye’den gelen ailelerin ciddi sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.
‘KENDİ ÇOCUKLARIMIZ BİZİ PİŞİRDİ’
Hasta ve hasta yakınlarına kanser ve lösemi hakkında temel bilgiler verdiklerini, ilik ve kök hücre bağışı konusunda bilgilendirmenin yanı sıra teşvik ettiklerini belirten Çelikdöven; “Derneğimiz hasta yakınları tarafından kuruldu. En önemli görevimiz,hasta yakınlarının sorunlarını dinlemek ve bu yönde çeşitli çözüm yolları geliştirmek. Sekiz yıla yakın hastane köşelerinde kendi çocuklarımla ilgilendim Bu zaman sürecinde birçok Türk aileyle tanıştım. Yaşadıklarımız, kendi çocuklarımız bizi pişirdi. Alman dernekleri ziyaretimize gelirdi. ’Nerede bizim Türk dernekleri?’ dediğimiz günler oldu. Kanserli çocuklar ve ailelerine sahip çıkacak bir Türk derneğine ihtiyaç olduğunu fark edince derneğimizi kurduk. Verilen maddi ve manevi destekler ve üyelerimizin aidatlarıyla hizmet üretebiliyoruz. TIAD yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gelecekte 20. kuruluş yılı etkinliği ve kampanyalarımızda bize maddi manevi destek olacaklarını söylediler. Birlikte verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” dedi.
SOSYAL FALİYETLERDE DESTEK OLACAĞIZ
TİAD yöneticilerinden Yavuz Gencer, Zihni Güneş ve Tefik Gülkün’ün de katıldığı ziyarette TIAD Başkanı Dural; ”Umut Yolu Derneği’ni duyuyor, ama yakından tanımıyorduk. Bizler yeni göreve geldik. Yönetim kurulundan arkadaşımız Yavuz Bey dernekten bahsetti, ziyaret etmek istedik. İşadamları ve akademisyenler olarak sosyal çalışma ağını genişletmek istiyoruz. Aynur Hanım ve yönetici arkadaşlarına bizi kabul ettikleri, bilgilendirdikleri için teşekkür ediyorum. TIAD olarak önümüzdeki dönemlerde düzenlenecek sosyal faliyetlere maddi ve manevi katkıda bulunmak isteriz” dedi. Güneş ise 23 Aralık Pazar günü Schalke 04 Stadyumu Veltins Arena’da Schalke efsanelerinin de katılıp Noel hikayeleri okuyup, şarkılarının söyleneceği programa, kanserli çocukların da katılabilmesi için Umut Yolu Derneği’ne giriş bileti hediye etti.
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