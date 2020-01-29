THY’den, Alman KOBİ’lere özel avantaj

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de 27 Ocak’ta düzenlenen BVMW (Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği) Genel Kurulu’nda, birçok girişimci, siyasi lider, CEO ve alanlarında önde gelen ismi bir araya geldi. 2020 BVMW Genel Kurul Toplantısı’nda organizasyonun Türk Hava Yolları (THY) ile sağladığı başarılı işbirliğine dikkat çekildi. Geçtiğimiz yıl BVMW ile stratejik ortaklık odaklı niyet anlaşmasına imza atan THY’nin de katılım gösterdiği toplantıda başarılı işbirliğine THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı yaptığı konuşma ile dikkat çekti. MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Türk Hava Yolları olarak 1960 yılından beri Almanya’ya uçtuklarına ve ilk uçuşlarından bu yana iki ülke arasında taşıdıkları milyonlarca yolcu ile Almanya’nın, uluslararası ölçekte ağırlıklı önem verdikleri pazar olduğuna konuşmasında dikkati çeken M. İlker Aycı, şunları söyledi: BVMW ile sağladığımız bu değerli işbirliği kapsamında THY olarak Alman KOBİ’lerinin önemli bir partneri olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Tesis ettiğimiz bu stratejik ortaklık zemininde üye iş yerleri, THY ile dünyanın dört bir yanına gerçekleştirecekleri uçuşlarda sağlanacak özel avantajlardan yararlanabilecekler. Her iki tarafın bu yöndeki arzusu ve sahip oldukları geniş imkânlarla bu önemli işbirliğinin önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğine inanıyoruz.”

İLETİŞİM HATTI KURULACAK

BVMW ve geniş üye ağının, THY’nin 126 ülkede 318 uluslararası destinasyona erişim sağlayan kapsamlı uçuş ağı üzerinden gerçekleştirecekleri seyahatlerde özel avantajlardan yararlanabilecekleri duyuruldu. THY, BVMW ağı için özel bir iletişim hattı oluşturmayı ve üye firmaların anlaşma ile sağlanan avantajlardan yararlanmasını da kolaylaştırmayı planladığı da kaydedildi. Anlaşma kapsamında ayrıca, THY’nin kurumsal müşterileri için özel tasarladığı ‘Turkish Airlines Corporate Club’ program üyeleri de 2020 yılı boyunca BVMW’nin yılda iki kez düzenlediği bölgesel toplantılara katılım sağlayabilecekleri de belirtildi.