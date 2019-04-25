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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
25.04.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

TGB’li gençler o anıtın dikilmesine izin vermedi

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TGB’li gençler o anıtın dikilmesine izin vermedi

Almanya’nın Köln kentinde Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi gençler, bir grubun 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili anıtın dikmesine izin vermedi.

KÖLN’deki Hohenzollern Köprüsü girişindeki bir alana her yıl dikilmek istenen sözde anıt, alana toplanan TGB’li gençler tarafından protesto edildi. TGB Köln bürosu tarafından yapılan açıklamada, protestonun ardından alandan çıkarılan sözde anıtın, gençler tarafından kimsenin bilmediği bir yere götürüldüğü belirtildi.
Kentte yaşayan Türk sivil toplum kuruluşları, provokasyon amaçlı olarak her yıl ortaya çıkan, Köln Belediyesinin izni olmadan ve Köln İdare Mahkemesinin kararı yok sayılarak dikilmeye çalışılan sözde anıtın yasaklanması için Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker’e mektup yazdı.

TARİHÇİLERE BIRAKILSIN
44 derneğin bir araya gelerek oluşturduğu Köln ve Çevresi Türk Dernekleri İnisiyatif Forumu adına kaleme alınan mektupta, bu tür girişimlerle hangi millet, kültür ve dinden olursa olsun, yıllarca barış, kardeşlik, hoşgörü ve saygı çerçevesinde Köln kentinde birlikte yaşamayı temel bir ilke olarak görmüş Türk toplumunun tahkir, tahfif ve tezyif edildiği belirtildi.
Mektupta, tarihi belgelerin ortaya koyduğu ve tarihçilere bırakılması gereken bir konunun bazı kesimler tarafından bir tarafı yok sayarak değil, ortak anlayış temelinde çözülmesi önerisinde bulunuldu.

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