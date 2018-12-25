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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraf: İHA
25.12.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Tersine beyin göçü kitap oldu

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Tersine beyin göçü kitap oldu

Hollanda merkezli çalışmalarını sürdüren Türkevi Topluluğu Yayınları ile Çizgi Kitapevi iş birliğinde Dr. Atakan Durmaz imzalı tersine beyin göçünü konu alan ‘Beşeri Sermaye Kaynağı Olarak Diaspora’ adlı kitap yayınlandı.

TÜRKEVİ Araştırmalar Merkezi, ‘Doktora Tezleri Yayın Projesi’ çerçevesinde yeni bir çalışma daha kitap olarak yayınlandı. Dr. Atakan Durmaz tarafından Almanya’daki orta sınıf Türkler üzerine yapılan bir doktora tezi, ‘Beşeri Sermaye Kaynağı Olarak Diaspora’ adıyla literatüre kazandırıldı. Kitabın yazarı Dr. Atakan Durmaz 1987 Havza doğumlu. Durmaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünü bitiren yazar, Erasmus programı kapsamında Krakow University of Economics’de bir dönem eğitim gördü. Durmaz, 2015’te ise TÜBİTAK’ın 2214A ‘Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı’ kapsamında 8 ay süre ile Almanya’da Duisburg-Essen Üniversitesi’ndeki Türkiye Uyum ve Araştırmalar Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak görev yaptı. Yurtdışında yaptığı çalışmalarla doktora tezini hazırlayan Dr. Atakan Durmaz’ın çalışmasını Hollanda Türkevi Topluluğu kitap haline getirdi.
“Türkiye’nin, Çin ve Hindistan başta olmak üzere bazı gelişmekte olan ülkelerin uyguladığı ve ekonomik büyümelerine önemli katkı sağlayan beyin kazanımı stratejisi olarak adlandırılan ve tersine beyin göçünü teşvik eden programlara yönelmesi gerekmektedir” diyen Dr. Durmaz’ın kitabı, ‘tersine beyin göçü’ ile ilgili tartışmaları da başlatmış oldu.

HOLLANDA TÜRKEVİ’NDEN DESTEK
Türkevi Araştırmalar Merkezi ‘Doktora Tezleri Yayın Projesi’ yürütüyor. Avrupa’daki Türkler ve Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin bilgi birikiminin artırılması ve kaynak oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla her yıl 5 adet Türkçe yazılmış veya Türkçe’ye tercüme edilmiş doktora tezinin yayınlanması destekleniyor. Doktora tezlerinin son üç yıl içinde bitirilmiş olması şartı arandığı çalışmada, Avrupa’da Türk kültürü ve kimliği, Türk sivil toplum kuruluşları, Türklerin siyasi süreçlere katılımı, dini kurum ve hayatları, medya, eğitim ve ekonomideki konumları, Türkiye-AB ilişkileri, ırkcılık, İslamofobia gibi konularla ilgili siyaset bilimi, sosyoloji, hukuk, antropoloji ve uluslararası ilişkiler bilim dallarında başarılı görülen doktora tezleri yayınlanıyor.

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