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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
25.04.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Terör saldırısında restoranın kapılarını açan Türk, Lambeth'e başkan seçildi

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Terör saldırısında restoranın kapılarını açan Türk, Lambeth'e başkan seçildi

İngiltere’de geçen yıl düzenlenen terör saldırısı sırasında restoranının kapılarını polislere açarak ülke gündemine giren iş insanı İbrahim Doğuş, Londra’nın 350 bin nüfuslu Lambeth ilçesine belediye başkanı seçildi.

İNGİLTERE’de Mayıs 2018’de düzenlenen seçimlerde Lambeth bölgesinden İşçi Partisi adayı olan İbrahim Doğuş, rekor bir oyla belediye meclisine girmeyi başarmıştı. Son bir yıldır belediye başkan yardımcılığı görevini sürdüren Doğuş, Belediye Başkanı Chistopher Wellbelove’dan düzenlenen bir törenle görevi devraldı. Lambeth Belediye Sarayı’nda düzenlenen törene bölge milletvekilleri Helen Hayes, Kate Hoey, Lambeth ve Southwark Emniyet Müdürü Simon Messinger, Londra Belediyeler Birliği Başkanı Clare Whelan, İngiltere Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan askeri yetkililer, İngiliz İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn’in eşi Laura Alvarez, Enfield Belediye Meclis Üyesi Sabri Özaydın, iş insanları ve gazeteciler katıldı.

Terör saldırısında restoranın kapılarını açan Türk, Lambethe başkan seçildi

SÖZ VERİYORUM, HERKESİN BAŞKANI OLACAĞIM
Gecede bir konuşma yapan ve İngiltere’ye Türkiye’den geldiğini hatırlatan Doğuş, “Londra’ya geldiğimde 14 yaşındaydım, ilk işim bulaşık temizlemekti. Şimdi Lambeth’in belediye başkanıyım. Londra ve özellikle Lambeth, işte bu anlamda fırsatlar bölgesi. Lambeth’te ‘herkesin başkanı’ olacağıma söz veriyorum. Okulları, camileri, kiliseleri, toplum merkezlerini, kulüpleri, kolejleri, Windrush jenerasyonu kahramanlarını ve her etnik kimlikten Lambeth sakinlerinin sesi olacağıma söz veriyorum. Güveniniz için teşekkür ederim” dedi.

Terör saldırısında restoranın kapılarını açan Türk, Lambethe başkan seçildi

İNGİLTERE ONU KONUŞMUŞTU
Bir yıl görevde kalacak Doğuş’un ismi son haftalarda, milletvekili Joan Ryan’ın istifasından sonra İşçi Partisi milletvekili adaylığı için de gündemde.
Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin (CEFTUS) yöneticiliğinin yanı sıra İngiltere’de her yıl düzenlenen En İyi Kebab Ödülleri’nin (British Kebab Awards) de kurucusu olan Doğuş, geçen yıl Westminster Bridge’de düzenlenen terör saldırısı sırasında restoranının kapılarını polislere açarak ülke gündemine girmişti.

Terör saldırısında restoranın kapılarını açan Türk, Lambethe başkan seçildi
İbrahim Doğuş, eşi Raife Aytek, çocukları Mirzan (9) ve 4 yaşındaki Alan.

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