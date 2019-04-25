Terör saldırısında restoranın kapılarını açan Türk, Lambeth'e başkan seçildi
İngiltere’de geçen yıl düzenlenen terör saldırısı sırasında restoranının kapılarını polislere açarak ülke gündemine giren iş insanı İbrahim Doğuş, Londra’nın 350 bin nüfuslu Lambeth ilçesine belediye başkanı seçildi.
İNGİLTERE’de Mayıs 2018’de düzenlenen seçimlerde Lambeth bölgesinden İşçi Partisi adayı olan İbrahim Doğuş, rekor bir oyla belediye meclisine girmeyi başarmıştı. Son bir yıldır belediye başkan yardımcılığı görevini sürdüren Doğuş, Belediye Başkanı Chistopher Wellbelove’dan düzenlenen bir törenle görevi devraldı. Lambeth Belediye Sarayı’nda düzenlenen törene bölge milletvekilleri Helen Hayes, Kate Hoey, Lambeth ve Southwark Emniyet Müdürü Simon Messinger, Londra Belediyeler Birliği Başkanı Clare Whelan, İngiltere Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan askeri yetkililer, İngiliz İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn’in eşi Laura Alvarez, Enfield Belediye Meclis Üyesi Sabri Özaydın, iş insanları ve gazeteciler katıldı.
SÖZ VERİYORUM, HERKESİN BAŞKANI OLACAĞIM
Gecede bir konuşma yapan ve İngiltere’ye Türkiye’den geldiğini hatırlatan Doğuş, “Londra’ya geldiğimde 14 yaşındaydım, ilk işim bulaşık temizlemekti. Şimdi Lambeth’in belediye başkanıyım. Londra ve özellikle Lambeth, işte bu anlamda fırsatlar bölgesi. Lambeth’te ‘herkesin başkanı’ olacağıma söz veriyorum. Okulları, camileri, kiliseleri, toplum merkezlerini, kulüpleri, kolejleri, Windrush jenerasyonu kahramanlarını ve her etnik kimlikten Lambeth sakinlerinin sesi olacağıma söz veriyorum. Güveniniz için teşekkür ederim” dedi.
İNGİLTERE ONU KONUŞMUŞTU
Bir yıl görevde kalacak Doğuş’un ismi son haftalarda, milletvekili Joan Ryan’ın istifasından sonra İşçi Partisi milletvekili adaylığı için de gündemde.
Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin (CEFTUS) yöneticiliğinin yanı sıra İngiltere’de her yıl düzenlenen En İyi Kebab Ödülleri’nin (British Kebab Awards) de kurucusu olan Doğuş, geçen yıl Westminster Bridge’de düzenlenen terör saldırısı sırasında restoranının kapılarını polislere açarak ülke gündemine girmişti.
İbrahim Doğuş, eşi Raife Aytek, çocukları Mirzan (9) ve 4 yaşındaki Alan.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle