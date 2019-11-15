Almanya'daki Türkleri yakından ilgilendiriyor... ‘Temel emeklilik’ hakkından...
Almanya’da CDU/CSU ve SPD’den oluşan büyük koalisyon hükümeti, fakirlik sınırında yaşayan emeklilerin yüzünü güldürecek bir karar aldı. Bu kararla 1.5 milyon kişi ‘temel emeklilik’ uygulamasından faydalanacak.
* Peki ama kimler, nasıl yararlanacak?
* Gelirlerde muafiyet sınırı olacak mı?
* 35 yıldan az çalışanların durumu ne olacak?
* Düşük gelirli emekliler konut yardımı alacak mı?
* Nasıl müracaat edilecek?
Bu soruların cevabı yarın Hürriyet’te, HÜRDANIŞ köşesinde...
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