Tek başına kalan bakan, koltuğunu koruyabilecek mi?

ALMANYA’da Federal İçişleri Bakanı olarak göreve başladığı gün, “İslam, Almanya’ya ait değildir” diyerek hükümet içinde ayrı baş çeken Horst Seehofer, tüm eleştiri ve tepkilere rağmen söylemini geri almadı. Seehofer, Başbakan Merkel’in bu sözlere karşı çıkması ve “İslam, Almanya’ya aittir” demesine rağmen İslam’ın Almanya’ya ait olmadığı sözlerini tekrarladı. Welt am Sonntag’a konuşan Seehofer şöyle dedi:

“Almanya’nın tarihsel ve kültürel olarak İslam kültürüyle değil, Hıristiyan Yahudi kültürüyle şekillendiğini kimse ciddi olarak yadsıyamaz. Benim için, neyin Almanya’ya ait olduğu konusunda belirleyici olan da bu. Ama Almanya’da barışçıl yaşayan Müslümanların büyük çoğunluğunun bize ait olduğu da gayet doğal.”



ORTAĞINI DA ELEŞTİRDİ

Kendisini “Bu sözler bizi bir yere götürmez” diye eleştiren hükümet ortağı SPD’ye de çatan Seehofer, “Gelecekte koalisyon içinde barışı nasıl sağlayacaksınız” sorusuna şu cevabı verdi:

“SPD tek tek cümlelere takılmadan, toplumumuzun bölünmesinin üstesinden gelinmesi ve birliğinin güçlendirilmesine yardım ederse, daha iyi olur. Ben, ister sağdan, ister soldan gelsin, aşırıların güçlenmesini istemiyorum.”

İçişleri Bakanı, “Başbakan Merkel de size karşı çıktı. Nasıl anlaşacaksınız?” sorusuna ise Merkel’le mülteci politikası yüzünden aralarının açılmasından sonra bir yıldır aralarının düzeldiğini belirterek, “Merkel ve ben görüş ayrılıklarına dayanırız” yanıtını verdi.

Ancak şimdi merak edilen hükümet içinde yalnız kalan, aşırı sağcı parti AfD’nin dışında hiçbir partiden destek alamayan İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in bu görevi ne kadar sürdüreceği.