Tehlike çanları onun için çalıyor!
Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, derin bir kriz yaşıyor. Hoffenheim’la karşılaştığı 29’uncu haftada da puan alamayan Hertha Berlin, ligde beş maçtır üst üste sahadan eli boş dönüyor. Çok sayıda gol pozisyonu yakalayan, iki topu da direkten dönen Hoffenheim, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
MAÇIN ardından açıklama yapan Hertha Berlin’in 43 yaşındaki Macar teknik direktörü Pal Dardai, alınan sonuçlardan dolayı futbolcuları suçlamayacağını söyledi. Dardai, “Mücadele ettiler. Her şeylerini verdiler. Çok eksik futbolcumuz vardı. Bunları oynatamadık” dedi. Alınan kötü sonuçların sorumluluğunu üstlenip üstlenmeyeceği bilinmeyen Dardai, bu hafta içinde Hertha Berlin Sportif Direktörü Michael Pretz ile krizi sonlandırmak için bir araya gelecek. Görüşmenin ardından Dardai’nin de kaderi belli olacak.
Dardai’nin istifası, görevden alınması veya bir şans daha alması da masaya yatırılması bekleniyor. Dardai’nin Hertha Berlin ile sözleşme süresi teknik direktörün emeklilik yaşına kadar bulunuyor.
Hertha Berlin bu sezon beklenmedik bir çöküş yaşadı. Mavi beyazlılar 29 maç sonunda ligde 11’inci sırada bulunuyor. 35 puana sahip Hertha, attığı 41 gole karşılık kalesinde 48 gol gördü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle