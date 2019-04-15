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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
15.04.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Tehlike çanları onun için çalıyor!

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Tehlike çanları onun için çalıyor!

Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, derin bir kriz yaşıyor. Hoffenheim’la karşılaştığı 29’uncu haftada da puan alamayan Hertha Berlin, ligde beş maçtır üst üste sahadan eli boş dönüyor. Çok sayıda gol pozisyonu yakalayan, iki topu da direkten dönen Hoffenheim, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

MAÇIN ardından açıklama yapan Hertha Berlin’in 43 yaşındaki Macar teknik direktörü Pal Dardai, alınan sonuçlardan dolayı futbolcuları suçlamayacağını söyledi. Dardai, “Mücadele ettiler. Her şeylerini verdiler. Çok eksik futbolcumuz vardı. Bunları oynatamadık” dedi. Alınan kötü sonuçların sorumluluğunu üstlenip üstlenmeyeceği bilinmeyen Dardai, bu hafta içinde Hertha Berlin Sportif Direktörü Michael Pretz ile krizi sonlandırmak için bir araya gelecek. Görüşmenin ardından Dardai’nin de kaderi belli olacak.
Dardai’nin istifası, görevden alınması veya bir şans daha alması da masaya yatırılması bekleniyor. Dardai’nin Hertha Berlin ile sözleşme süresi teknik direktörün emeklilik yaşına kadar bulunuyor.
Hertha Berlin bu sezon beklenmedik bir çöküş yaşadı. Mavi beyazlılar 29 maç sonunda ligde 11’inci sırada bulunuyor. 35 puana sahip Hertha, attığı 41 gole karşılık kalesinde 48 gol gördü.

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