Tatilde balkondan düşen genç Türk politikacı komaya girdi
Londra’nın Enfield ilçesinin İşçi Partili belediye meclis üyesi Tolga Aramaz (23), tatile gittiği İspanya’nın San Antonio Portmany beldesinde ikinci kattan düşerek ağır yaralandı.
GECE geç saatlerde meydana gelen olaydan sonra Tolga Aramaz, Ibiza’da Nuestra Señora del Rosario Kliniği’nde yoğun bakıma alındı. Enfield Belediyesi’nde denetleme görevinde bulunan Tolga Aramaz’ın durumunun ‘hassas’ olduğu, hastanın birkaç travma geçirmekte olduğunu bildirildi.
Aramaz’ın, saat 01.00 sıralarında ikinci katın balkonundan düştüğü sırada arkadaşlarıyla birlikte olduğu belirtildi. Aramaz’ın alt kattaki bir restoranın tentesinin üzerine düştüğü ve bu sayede yere sert bir şekilde çarpmadığı bildirildi.
Polis olayla ilgili soruşturma açtı ancak olayın bir kaza olduğu ve suç ibaresi taşıyan herhangi bir veri olmadığı kaydedildi.
BAŞKAN ÇALIŞKAN: ÇOK ÜZÜLDÜK
Enfield Belediyesi Meclis Başkanı Nesil Çalışkan, “Tolga Aramaz’la ilgili olayı büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Umarız hızlı bir şekilde ve tamamen iyileşir, tüm dostlarına ve ailesine bu zor günlerde geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz” dedi.
AİLESİ DE TAM OLARAK BİLMİYOR
Tolga Aramaz’ın babası Sezai Aramaz, oğlunun birkaç gün önce arkadaşlarıyla birlikte Ibiza’ya seyahat ettiğini söyledi. Sezai Aramaz, “10 gün sonra dönecekti. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz” diye konuştu.
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