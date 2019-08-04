Tatil için gitti, eniştesini öldürdü
Memlekete tatile giden gurbetçi, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde arazi anlaşmazlığı yaşadığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü.
ALINAN bilgiye göre, Almanya’da yaşayan ve tatil için Elbistan’a giden A.B. (72) ve İ.D. (69) arasında kırsal Beştepe Mahallesi’ndeki arazi nedeniyle tartışma çıktı. A.B., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ruhsatlı tüfeğiyle eniştesi İ.D’ye ateş etti. Kafasından vurulan İ.D, olay yerinde hayatını kaybederken, A.B., jandarma tarafından gözaltına alındı.
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