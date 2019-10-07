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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
07.10.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Tarkan 10 yıl sonra Londra’da

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Tarkan 10 yıl sonra Londra’da

Sahmeran Events’in düzenlediği turne kapsamında Eventim Apollo’da sahne alan Megastar Tarkan’ı izlemeye yaklaşık 5 bin kişi gelirken, Londra ekibinde bulunan Arda Işık, “Hollanda ve Türkiye’den büyük bir prodüksiyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 bin kişi Eventim Apollo sahnesini doldurdu” sözleriyle 10 yıl sonra düzenlenen Tarkan konseriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

BAŞKENT Londra’da tam 10 yıl sonra gerçekleştirilen konser öncesinde uzun kuyruklar ve detaylı güvenlik aramalarından geçen Megastar’ı izlemeye gelen gurbetçiler, gece boyunca Tarkan’ın şarkılarıyla coştu. 20.30’da sahneye çıkan Tarkan, 2 saatlik performansının ardından, hızlıca özel aracına binerek otelinin yolunu tuttu. Instagram’da yayınladığı video ile hayranlarına teşekkür eden Megastar, sahneden ise, “Bu buluşmaları 10 yılda bir değil, hep yapalım. Çok özlemişim sizleri” diyerek İngiltere’de yaşayan gurbetçilerle hasret giderdi.

BİLETLER ÇIKTIĞI GÜN TÜKENDİ
Tarkan’ın ada çıkarması yaptığı konsere yaklaşık 5 bin kişi katılırken, konser biletleri satışa sunulduğu gün itibariyle tükendi. 90 Sterlin ve 190 Sterlin arasında değişen bilet fiyatlarına rağmen konsere oldukça ilgi gösteren İngiltere’deki gurbetçiler unutulmaz bir gece yaşadı. Londra’da yaşayan Gültekin Tatar, Tarkan’a olan hayranlığını dile getirirken, kendisiyle çalışmış olduğunun da altını çizdi.

Tarkan 10 yıl sonra Londra’da

‘ÇOK MÜTEVAZI BİR İNSAN’
Tatar, “Bugün çok mutlu bir gün, gördüğünüz üzere arkada çok büyük bir kalabalık var. Herkes benim kadar fan ama benim kadar seviyorlar mı bilemiyorum. Aslında benim bir hikayem de var. Ülkeye ilk geldiğimde tekstil işiyle uğraşıyordum. Şimdi o kadar uğraşmasam da, Tarkan’a kıyafet göndermiş birisi olarak da çok mutluyum. Çok mütevazi bir insan, aşırı hoşgörülü bir insan, çok düzgün bir Türkçesi olan, çok düzgün konuşan bir insan. Yardımları hiç esirgemeyen bir sanatçı, topluma da duyarlı bir sanatçı diyebilirim” dedi.

‘İSTANBUL’DAN TARKAN’I GÖRMEYE GELDİM’
Tarkan’ın Londra konserini izlemek için İstanbul’dan Londra’ya gelen Emre Çırganiş ise düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “İstanbul’dan sadece bu konser için geldim. Çok mutluyum, aylar önceden bu seyahati planlıyordum. Tarkan’ın da geldiğini görünce seyahat günümü öne bile çektim. Çok heyecanlıyım, İstanbul konserlerini çok izledim fakat yurt dışında ilk defa izleme fırsatım olacak. Çok seviyorum kendisini. Eminim ki çok güzel geçecektir. Çok eğleneceğiz”.

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