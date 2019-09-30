Tahir Özbek cinayetinde 5 yıl sonra karar günü: 8 sanık için ömür boyu...
Berlin’de Cehennem Melekleri çetesi tarafından öldürülen Tahir Özbek davasında mahkeme, yarın kararını verecek. 10 sanıktan 8’i için ömür boyu hapis cezası bekleniyor.
CEHENNEM Melekleri çetesi tarafından öldürülen Tahir Özbek cinayetinde karar aşamasına gelindi. Berlin Eyalet Ceza Mahkemesi’nde yaklaşık 5 yıldır süren davada 10 sanık yargılanıyor. Savcı 10 sanıktan 8’i hakkında ömür boyu hapis cezası, bir sanık hakkında 10 yıl, diğer sanık hakkında da silah taşımaktan 2 yıl hapis cezası istedi.
9’U SON SÖZ HAKKINI KULLANMADI
Bugünki duruşmada mahkeme yargıçları, sanıklara son söz hakkı verdi. 9 sanık son söz hakkını kullanmadı. İtirafçı sanık ise olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, aileden özür diledi. Mahkeme kararını yarın açıklayacak.
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