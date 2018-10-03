Tabutunu Kanuni taşımıştı türbesini Erdoğan açacak
Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın daveti üzerine katıldığı Budin seferinde 2 Eylül 1541’de vefat eden ve yaklaşık yüz bin kişinin kıldığı cenaze namazı sonrası tabutu bizzat Kanuni Sultan Süleyman tarafından taşınan Gül Baba için Macaristan’da yaptırılan türbeyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açması bekleniyor.
MACARİSTAN’daki Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba Türbesi, Budapeşte’nin en güzide bölgelerinden Tuna Nehri’ne bakan Rozsadomb’da (Gül Tepesi) yer alıyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerle Türk-Macar dostluğuna önemli katkıda bulunan TİKA’nın da restorasyonunda yer aldığı Gül Baba Türbesi’nin, 8-9 Ekim’de Macaristan’ı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın birlikte açması bekleniyor.
BİR GÖNÜL KAHRAMANI
TİKA Budapeşte Koordinatörü Ayşe Saraç, 2015 yılında imzalanan protokol çerçevesinde bugüne kadarki en kapsamlı restorasyon çalışmasının başlatıldığını, bu kapsamda, türbe içerisinde ve dışarısında raspa araştırmaların ve arkeolojik kazıların yapıldığını, türbe taş duvarlarının, zemin kaplamalarının ve ahşap pencerelerinin aslına uygun şekilde restore edildiğini söyledi. Restorasyonun Macar hükümeti tarafından “önemli yatırım” kategorisine alındığını hatırlatan Saraç, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban tarafından açılması planlanan Gül Baba Türbesi ve Müze Sergi Alanı, insanlık sevgisi ile herkesi kendisine hayran bırakan bir gönül kahramanı Gül Baba’yı ziyaretçilere en iyi şekilde tanıtmayı hedefliyor” dedi
TABUTUNU KANUNİ TAŞIDI
Saraç, Gül Baba’nın, Kanuni Sultan Süleyman’ın daveti üzerine Budin seferine katıldığını, 2 Eylül 1541’de burada vefat ettiğini, cenazesine yaklaşık yüz bin kişinin katıldığını ve Kanuni Sultan Süleyman’ın da tabutunu bizzat taşıdığını söyledi.
Cenazenin Budin Kalesi dışında bugünkü yerine defnedildiğini, daha sonra Sultan Süleyman’ın emriyle Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından 1543-1548 yılları arasında türbe ve tekke inşa edildiğini kaydeden Saraç, “Budin’deki Osmanlı döneminin sona ermesiyle pek çok tarihi eser yok olmuş ancak Gül Baba Türbesi ve onun aziz hatırası yüzyıllar boyunca korunmuştur. Gül Baba’nın hatırası bugün, Türk-Macar dostluğunun bir simgesi olarak yaşatılmaktadır” diye konuştu.
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