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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
03.10.2018 - 13:06, Son Güncelleme:

Tabutunu Kanuni taşımıştı türbesini Erdoğan açacak

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Tabutunu Kanuni taşımıştı türbesini Erdoğan açacak

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın daveti üzerine katıldığı Budin seferinde 2 Eylül 1541’de vefat eden ve yaklaşık yüz bin kişinin kıldığı cenaze namazı sonrası tabutu bizzat Kanuni Sultan Süleyman tarafından taşınan Gül Baba için Macaristan’da yaptırılan türbeyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açması bekleniyor.

MACARİSTAN’daki Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba Türbesi, Budapeşte’nin en güzide bölgelerinden Tuna Nehri’ne bakan Rozsadomb’da (Gül Tepesi) yer alıyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerle Türk-Macar dostluğuna önemli katkıda bulunan TİKA’nın da restorasyonunda yer aldığı Gül Baba Türbesi’nin, 8-9 Ekim’de Macaristan’ı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın birlikte açması bekleniyor.

Tabutunu Kanuni taşımıştı türbesini Erdoğan açacak

BİR GÖNÜL KAHRAMANI
TİKA Budapeşte Koordinatörü Ayşe Saraç, 2015 yılında imzalanan protokol çerçevesinde bugüne kadarki en kapsamlı restorasyon çalışmasının başlatıldığını, bu kapsamda, türbe içerisinde ve dışarısında raspa araştırmaların ve arkeolojik kazıların yapıldığını, türbe taş duvarlarının, zemin kaplamalarının ve ahşap pencerelerinin aslına uygun şekilde restore edildiğini söyledi. Restorasyonun Macar hükümeti tarafından “önemli yatırım” kategorisine alındığını hatırlatan Saraç, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban tarafından açılması planlanan Gül Baba Türbesi ve Müze Sergi Alanı, insanlık sevgisi ile herkesi kendisine hayran bırakan bir gönül kahramanı Gül Baba’yı ziyaretçilere en iyi şekilde tanıtmayı hedefliyor” dedi

Tabutunu Kanuni taşımıştı türbesini Erdoğan açacak

TABUTUNU KANUNİ TAŞIDI
Saraç, Gül Baba’nın, Kanuni Sultan Süleyman’ın daveti üzerine Budin seferine katıldığını, 2 Eylül 1541’de burada vefat ettiğini, cenazesine yaklaşık yüz bin kişinin katıldığını ve Kanuni Sultan Süleyman’ın da tabutunu bizzat taşıdığını söyledi.
Cenazenin Budin Kalesi dışında bugünkü yerine defnedildiğini, daha sonra Sultan Süleyman’ın emriyle Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından 1543-1548 yılları arasında türbe ve tekke inşa edildiğini kaydeden Saraç, “Budin’deki Osmanlı döneminin sona ermesiyle pek çok tarihi eser yok olmuş ancak Gül Baba Türbesi ve onun aziz hatırası yüzyıllar boyunca korunmuştur. Gül Baba’nın hatırası bugün, Türk-Macar dostluğunun bir simgesi olarak yaşatılmaktadır” diye konuştu.

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