Suat Serdar ve Levin Öztunalı şampiyonluk peşinde
21 Yaş altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupayı hedefleyen Alman milli takım kadrosunda Suat serdar ve Levin Öztunalı da yer alıyor.
İTALYA ve San Marino'nun evsahipliğini yaptığı 21 Yaş altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya ilk maçını pazartesi akşamı oynayacak. Danimarka ile karşı karşıya gelecek Almanya'da hedef üç puan. İki takımın maçı saat 21.00'de başlıyor. Karşılaşmayı Alman Birinci Kanalı (ARD) canlı yayınlayacak.
KADRODA İKİ İSİM
Almanya'nın 23 kişilik kadrosunda Türk kökenli iki futbolcu da bulunuyor. Schalke 05'de forma giyen Suat Serdar ile Mainz'ın orta saha oyuncusu Levin Öztunalı şampiyonada ter dökecek. Alman Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un her iki futbolcuya güveni tam. Grup eleme ve hazırlık maçlarında iki futbolcuya da forma veren Kuntz'un Suat ve Levin'i orta sahada birarada oynatmayı düşünüyor. Schalke'de başarılı bir sezon geçiren Suat şimdiye kadar 5 kez U21 milli takımı forması giyerken, Levin Öztunalı ise 25 kez U21 milli takımı maçında oynadı. Levin kadroda yer alan futbolcular arasında en çok U21 milli takımında oynama unvanını da elinde tutuyor.FİNAL 30 HAZİRAN'DA
Alman milli takımının kalesini kimin koruyacağı da belli oldu. Kuntz kaleyi Schalke'li kaleci Alexander Nübe'e teslim edecek. Takımın başında kaptan olarak ise sahaya Leverkusen'nin stoperi Jonathan Tah çıkacak. Şampiyonada 12 takım mücadele ediyor. Üç grupta dörder takım yer alıyor. A Grubu'nda İtalya, Belçika, Polonya, ve İspanya bulunuyor. B Grubu'nda Almanya ile birlikte Danimarka, Avusturya ve Sırbistan yer alırken C Grubu'nda Romanya, İngiltere, Hırvatistan ve Fransa mücadele ediyor. Kupa sahibi 30 Haziran'da oynanacak final maçıyla belli olacak.
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