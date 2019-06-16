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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
16.06.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Suat Serdar ve Levin Öztunalı şampiyonluk peşinde

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Suat Serdar ve Levin Öztunalı şampiyonluk peşinde

21 Yaş altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupayı hedefleyen Alman milli takım kadrosunda Suat serdar ve Levin Öztunalı da yer alıyor.

İTALYA ve San Marino'nun evsahipliğini yaptığı 21 Yaş altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya ilk maçını pazartesi akşamı oynayacak. Danimarka ile karşı karşıya gelecek Almanya'da hedef üç puan. İki takımın maçı saat 21.00'de başlıyor. Karşılaşmayı Alman Birinci Kanalı (ARD) canlı yayınlayacak.

Suat Serdar ve Levin Öztunalı şampiyonluk peşinde

Suat Serdar ve Levin Öztunalı şampiyonluk peşinde

KADRODA İKİ İSİM
Almanya'nın 23 kişilik kadrosunda Türk kökenli iki futbolcu da bulunuyor. Schalke 05'de forma giyen Suat Serdar ile Mainz'ın orta saha oyuncusu Levin Öztunalı şampiyonada ter dökecek. Alman Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un her iki futbolcuya güveni tam. Grup eleme ve hazırlık maçlarında iki futbolcuya da forma veren Kuntz'un Suat ve Levin'i orta sahada birarada oynatmayı düşünüyor. Schalke'de başarılı bir sezon geçiren Suat şimdiye kadar 5 kez U21 milli takımı forması giyerken, Levin Öztunalı ise 25 kez U21 milli takımı maçında oynadı. Levin kadroda yer alan futbolcular arasında en çok U21 milli takımında oynama unvanını da elinde tutuyor.
Suat Serdar ve Levin Öztunalı şampiyonluk peşinde
FİNAL 30 HAZİRAN'DA
Alman milli takımının kalesini kimin koruyacağı da belli oldu. Kuntz kaleyi Schalke'li kaleci Alexander Nübe'e teslim edecek. Takımın başında kaptan olarak ise sahaya Leverkusen'nin stoperi Jonathan Tah çıkacak. Şampiyonada 12 takım mücadele ediyor. Üç grupta dörder takım yer alıyor. A Grubu'nda İtalya, Belçika, Polonya, ve İspanya bulunuyor. B Grubu'nda Almanya ile birlikte Danimarka, Avusturya ve Sırbistan yer alırken C Grubu'nda Romanya, İngiltere, Hırvatistan ve Fransa mücadele ediyor. Kupa sahibi 30 Haziran'da oynanacak final maçıyla belli olacak.
Suat Serdar ve Levin Öztunalı şampiyonluk peşinde

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