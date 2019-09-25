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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN FOTOĞRAF: AP
25.09.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

Özel harcamalarını partinin kasasından yapmış!

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Özel harcamalarını partinin kasasından yapmış!

Avusturya’da pazar günü yapılacak parlamento seçimleri öncesi aşırı sağcı Avusturya Özgürlükler Partisi (FPÖ) bir skandal daha yaşadı. FPÖ’nün eski lideri ve eski Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin adı bu kez fatura skandalına karıştı. Strache’nin, eşi ve yakın arkadaşlarıyla yediği yemekleri partiye ödettiği ve özel harcamalarını da partinin kasasından yaptığı anlaşıldı. Strache’nin bu bilgi ve belgelerini ise eski koruması ve şoförü ortaya çıkardı.

HABERİ yazan Standard gazetesi, eski koruması ve şoförü tarafından toplanan bu bilgi ve belgelerin 2015 yılında savcılığa iletildiğini ve Strache hakkında görevini kötüye kullanma ve güveni kötüye kullanma suçlarından soruşturma açıldığını duyurdu. Avusturya gazetesi ise korumanın savcılığın emri üzerine yakalandığını yazdı.

PARTİDEN AÇIKLAMA YOK
Strache’nin parti paralarını özel harcamalarında kullanması seçmende partiye yönelik güvensizliği artırırken, partiyi ne kadar zarara uğrattığıyla ilgili FPÖ yönetimi açıklama yapmadı. Parti içinde Strache’ye yönelik disiplin soruşturması açılıp açılmayacağı da henüz bilinmiyor. Parti, yakalanan korumayı ihraç ettiğini duyurdu.

ERKEN SEÇİM KARARI ALINMIŞTI
Mayıs ayında da ortaya çıkan skandal video görüntüleri partiye büyük kan kaybettirmişti. Görüntülerde Strache, sözde Rus iş insanının yeğeni kadına “Seçimi bizim kazanmamızı sağlayacak yardımda bulunursanız iktidara geldiğimizde size devlet ihalelerini veririz” vaadinde bulunuyordu. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Strache hem başbakan yardımcılığından hem de parti liderliğinden istifa etmişti. Başbakan Sebastian Kurz ülkeyi sarsan görüntüler sonrası FPÖ’lü içişleri bakanının da istifa etmesini veya cumhurbaşkanınca görevden almasını istemişti. Bunun üzerine kriz büyümüş hükümet istifa etmiş, erken seçim kararı alınmıştı.

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