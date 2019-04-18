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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
18.04.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Steinmeier, Merkel ve Maas, kazada ölen 29 Alman için taziye mesajı yayınladı

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Steinmeier, Merkel ve Maas, kazada ölen 29 Alman için taziye mesajı yayınladı

Portekiz’in Madeira Adası’nda meydana gelen kazada 29 Alman’ın hayatını kaybetmesi üzerine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas, taziye mesajları yayınladı.

CUMHURBAŞKANI Steinmeier, trafik kazasında yaşamını yitirenler için taziyelerini bildirdiği yazılı açıklamasında, “Madeira’da yaşanan trafik kazasında çok sayıda insanın ölmesi beni derinden üzdü. Olayın sarsıntısını yaşıyorum” ifadelerini kullandı. 
Almanya Başbakanı Angela Merkel de yazılı mesajında, “Madeira'da yaşanan korkunç trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve yaralananların üzüntülerini paylaşıyorum. Sevdiklerini elim kazada kaybedenlerin acılarını paylaşıyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum” derken, olay mahallinde hizmet veren başta sağlık mensupları, güvenlik görevlilerine kurtarma çalışmalarındaki gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Steinmeier, Merkel ve Maas, kazada ölen 29 Alman için taziye mesajı yayınladı

DIŞİŞLERİ’NDE KRİZ MASASI KURULDU
Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, kaza bilgisinin kendilerini ulaştığı andan bu yana üzücü olayla yakından ilgilendiklerini, kazada aile bireylerini kaybedenlerin bilgilendirilmesi, ihtiyaçları olan desteğin aksamadan sağlanması için bakanlıkta bir kriz masası oluşturduklarını açıkladığı yazılı açıklamasında, “Kaza haberiyle derinden üzüldüm, sarsıldım. Aile fertlerinin acılarını paylaşıyor, sabırlar diliyorum. Yaralılara da acil şifalar” dedi.
Alman haber televizyon kanalları saat başı verdikleri haberlerde, Madeira Adası’nda meydana gelen kazayı, trajedi başlıklarıyla izleyicilerine aktarıyor.

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