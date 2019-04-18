Steinmeier, Merkel ve Maas, kazada ölen 29 Alman için taziye mesajı yayınladı
Portekiz’in Madeira Adası’nda meydana gelen kazada 29 Alman’ın hayatını kaybetmesi üzerine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas, taziye mesajları yayınladı.
CUMHURBAŞKANI Steinmeier, trafik kazasında yaşamını yitirenler için taziyelerini bildirdiği yazılı açıklamasında, “Madeira’da yaşanan trafik kazasında çok sayıda insanın ölmesi beni derinden üzdü. Olayın sarsıntısını yaşıyorum” ifadelerini kullandı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel de yazılı mesajında, “Madeira'da yaşanan korkunç trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve yaralananların üzüntülerini paylaşıyorum. Sevdiklerini elim kazada kaybedenlerin acılarını paylaşıyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum” derken, olay mahallinde hizmet veren başta sağlık mensupları, güvenlik görevlilerine kurtarma çalışmalarındaki gayretlerinden dolayı teşekkür etti.
DIŞİŞLERİ’NDE KRİZ MASASI KURULDU
Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, kaza bilgisinin kendilerini ulaştığı andan bu yana üzücü olayla yakından ilgilendiklerini, kazada aile bireylerini kaybedenlerin bilgilendirilmesi, ihtiyaçları olan desteğin aksamadan sağlanması için bakanlıkta bir kriz masası oluşturduklarını açıkladığı yazılı açıklamasında, “Kaza haberiyle derinden üzüldüm, sarsıldım. Aile fertlerinin acılarını paylaşıyor, sabırlar diliyorum. Yaralılara da acil şifalar” dedi.
Alman haber televizyon kanalları saat başı verdikleri haberlerde, Madeira Adası’nda meydana gelen kazayı, trajedi başlıklarıyla izleyicilerine aktarıyor.
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