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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNERG
Haber Giriş: 30.01.2020 - 13:21,Son Güncelleme:/

SPD’li Taşdelen’den Uygur Türkleri için önerge

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SPD’li Taşdelen’den Uygur Türkleri için önerge

Türkiye asıllı milletvekili Taşdelen ve arkadaşlarının verdiği öngerge Meclis’te kabul edildi.

SPD Bavyera Milletvekilleri, Arif Taşdelen Markus Rinderspacher, Dr. Simone Strohmayr, Alexandra Hiersemann, Klaus Adelt ile Stefan Schuster, Çin’de tutuklu bulunan insan hakları aktivisti Ilham Tohti ve diğer Müslüman Uygur Türklerin serbest bırakılması için Bavyera Parlamentosu’na verdikleri önerge kabul edildi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Bavyera Eyalet Meclisi Milletvekili Arif Taşdelen, “Önerge üzerine alınan karara göre Çin hükümetinin yapmış olduğu insan hakları ihlali ve din-ırk ayrımcılığına karşı Bavyera hükümeti gereken adamları atacaktır.”

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