SPD’li Taşdelen’den Uygur Türkleri için önerge

SPD Bavyera Milletvekilleri, Arif Taşdelen Markus Rinderspacher, Dr. Simone Strohmayr, Alexandra Hiersemann, Klaus Adelt ile Stefan Schuster, Çin’de tutuklu bulunan insan hakları aktivisti Ilham Tohti ve diğer Müslüman Uygur Türklerin serbest bırakılması için Bavyera Parlamentosu’na verdikleri önerge kabul edildi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Bavyera Eyalet Meclisi Milletvekili Arif Taşdelen, “Önerge üzerine alınan karara göre Çin hükümetinin yapmış olduğu insan hakları ihlali ve din-ırk ayrımcılığına karşı Bavyera hükümeti gereken adamları atacaktır.”