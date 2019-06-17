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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
17.06.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

SPD’li kadın vekiller harekete geçti: Para karşılığı seks yapanlar...

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SPD’li kadın vekiller harekete geçti: Para karşılığı seks yapanlar...

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis üyesi kadın milletvekilleri para karşılığında seks yapılmasının yasaklanması için çalışma başlattı. Tasarı yasalaşırsa, tıpkı İsveç’te olduğu gibi fuhuş yapanlar cezalandırılacak. İsveç’te fuhuş yasak olduğu gibi, İsveçli erkekler, yurt dışında da para karşılığında kadınlarla birlikte olmaları durumunda yargılanıp cezaya çarptırılıyorlar.

YASA tasarısı üzerinde çalışan SPD milletvekillerinden Leni Breymaier, tasarıyı ahlaki nedenlerle değil, insan hakları değerleri gerekçesiyle gündemlerine aldıklarını söyledi. Sosyal demokrat Breymaier “18 yaşına gelen bir genç kadın her şeyi yapacağını düşünmemeli. Amaç kadınları suç çevrelerinden uzak tutmak” dedi. Yasanın çıkmasıyla fuhuşun tamamen önlenemeyeceğini belirten milletvekili “Hırsızlık da suç ancak yapılıyor. Ama yapan cezalandırılıyor” dedi. Tasarının meclisten geçmesi için kamuoyunun oluşması gerektiğine dikkat çeken Breymaier, ülkede bu yönde bir hava oluşmasını umut ettiğini belirtti.

ÇALIŞMA KOŞULLARI AĞIRLAŞIR
SPD’nin koalisyon ortağı Birlik Partiler (CDU/CSU) para karşılığında seks yapılmasının yasaklanmasına sıcak bakıyor. Fakat muhalefet partileri Yeşiller ile Sol Parti ise yasalarla yasaklanmasını doğru bulmuyor. Bunun yerine fuhuş alanında çalışan kadınların aşırı gizlilik ilkesiyle kayıt altına alınıp her yıl doktor kontrolünden geçirilmesini savunuyor. İki parti yetkilileri yasağın çözüm olamayacağını aksine yasa dışı çalışan hayat kadınlarının daha ağır şartlar altında yaşayacaklarını savunuyor.

 

 

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