SPD’deki kan kaybını o da çare olamadı
SPD yüzde 17’ye geriledi. Sosyal Demokratların oylarının oranı Birlik Partilerinin yarısına düşerken, aşırı sağcı AfD ile aralarında ise sadece yüzde üçlük bir oran kaldı. SPD’de düşüş devam ederse aşırı sağcı ve yabancı karşıtı AfD, ülkenin en büyük ikinci partisi olacak.
SOSYAL Demokrat Parti (SPD) seçmen kaybetmeye devam ediyor. 24 Eylül’de yapılan federal seçimlerde yüzde 22 oy alan SPD’ye olan destek beş puan daha düştü.
Emnid Araştırma Şirketi’nin yaptığı kamuoyu yoklamasına göre Andrea Nahles’in Genel Başkan seçilmesinden sonra da sosyal demokratlarda kayıp durmadı. Nahles, Genel Başkan seçildiği hafta yüzde 18 olan halk desteği son araştırmaya göre bir puan daha düşerek yüzde 17’ye geriledi.
Aynı araştırmanının sonucuna göre Hıristiyan Demokrat / Hıristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) partilerinin oy oranı ise SPD’nin tam iki katı. Araştırmaya göre son bir haftada halk desteğini iki puan artıran CDU/CSU, bugün seçim olsa yüzde 34 oranında oy alacak.
Emnid’e göre Sol Parti’nin oy oranı yüzde 10, Yeşiller’in yüzde 12 ve FDP’nin yüzde 8. Aşırı sağcı ve yabancı karşıtı parti Almanya için Alternatif’in (AfD) oy oranı ise yüzde 14’te kaldı. SPD ile AfD arasındaki fark böylece üçe düştü. SPD oy kaybetmeye devam ederse ülkedeki en büyük ikinci parti olma unvanını aşırı sağcı AfD’ye kaptıracak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle