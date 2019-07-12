SPD, Sarrazin’in ırkçı görüşlerini kabul etse oy kaybetmezmiş!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSPD, Sarrazin’in ırkçı görüşlerini kabul etse oy kaybetmezmiş!
GeriAvrupa SPD, Sarrazin’in ırkçı görüşlerini kabul etse oy kaybetmezmiş!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraflar: dpa
12.07.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

SPD, Sarrazin’in ırkçı görüşlerini kabul etse oy kaybetmezmiş!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
SPD, Sarrazin’in ırkçı görüşlerini kabul etse oy kaybetmezmiş!

SPD, Türklere ve Müslümanlara yönelik ırkçı tezleri savunan Thilo Sarrazin'i ücüncü denemede partiden ihraç kararı almayı başardı. Sarrazin’i öfkelendiren karar sonrası AfD hemen harekete geçerek kendisine üyelik teklif etti. Sarrazin ‘AfD'ye üye olmam’ diyemedi ancak davayı Federal Mahkemeye taşıyacağını söyledi.

ALMANYA Sosyal Demokrat Parti (SPD), Thilo Sarrazin'i yıllardır partiden ihraç etmek için uğraşıyordu. Sarrazin 2010 yılında yayınladığı, ‘Almanya Kendini Yok Ediyor’ kitabında Almanya ve Avrupa'nın İslamlaştığı tezleriyle kaumouyunda yoğun tartışmalara ve tepkilere yol açtı. Kitabı aşırı sağcı AfD'nin ve daha sonra ‘Batı'nın İslamlaşması'na karşı Vatansever Avrupalılar’ denilen ırkçı Pegida hareketinin yabancı düşmanı görüşlerine temel oluşturdu. Sarrazin geçen yıl yayımladığı ‘Düşmanca Devralma-İslam Gelişmeyi Nasıl Engelliyor ve Toplumu Nasıl Tehdit Ediyor’ kitabıyla İslam düşmanlığını yeniden tetikledi.

SPD, Sarrazin’in ırkçı görüşlerini kabul etse oy kaybetmezmiş
ÜÇÜNCÜ DENEMEDE BAŞARILI OLDU
SPD, Thilo Sarrazin'den kurtulmak için yeniden harekete geçti. Üçüncü kez partiden ihraç talebiyle disiplin kuruluna gitti. SPD Charlettonburg Wilmersdorf disiplin kurulu, üçüncü denemede başarılı oldu. Disiplin kurulu parti tüzüğünün ihraç için en ağır maddesi olan 35'inci maddeyi temel aldı. Kararda Sarrazin'in ayrımcı, aşağılayıcı ve hukuk devletiyle çelişen görüşleri, analizleri ve taleplerinin partinin temel ilkelerini ihlal ettiği ve partiye ağır zarar verdiği vurgulandı.
SPD, Sarrazin’in ırkçı görüşlerini kabul etse oy kaybetmezmiş
BU DAVA 5-6 YIL SÜRER
Parti disiplin kurulunun ihraç kararı üzerine aşırı sağcı AfD, Thilo Sarrazin'e üyelik teklif etti. Ancak Sarrazin, SPD'de kendi görüşlerini yaymak için karara itiraz ederek, sonuna kadar gideceğini, davayı Federal Mahkeme'ye kadar taşıyacağını söyledi. Sarrazin, “Eğer davayı kaybeder, SPD'den atılırsanız, AfD'ye üye olur musunuz” sorusuna hayır diyemedi. Sarrazin, “Ben benim görüş ve analizlerimi SPD içinde yaymaya devam etmek istiyorum. Önce bu dava 5, 6 yıl sürer. En az o zamana kadar SPD'de kalacağım” yanıtını verdi.
‘Almanya Kendini Yok Ediyor’ kitabı yayınlandığında SPD'nin oylarının yüzde 30'larda seyrettiğini söyleyen Sarrazin, şimdi ise yüzde 10'lara düştüğünü belirterek, bunu SPD'nin kendi tezlerini ve uyarılarını dikkate almamasına bağladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
SPD, Sarrazin’in ırkçı görüşlerini kabul etse oy kaybetmezmiş!
Federal İş Ajansı’nda lüks skandalı
‘240 dadikanız var, çok sayıda Müslüman’ı yok edeceğiz’
İtalyan çift, Türkiye’de yolu şaşırıp gittikleri köye yerleşti