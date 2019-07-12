SPD, Sarrazin’in ırkçı görüşlerini kabul etse oy kaybetmezmiş!
SPD, Türklere ve Müslümanlara yönelik ırkçı tezleri savunan Thilo Sarrazin'i ücüncü denemede partiden ihraç kararı almayı başardı. Sarrazin’i öfkelendiren karar sonrası AfD hemen harekete geçerek kendisine üyelik teklif etti. Sarrazin ‘AfD'ye üye olmam’ diyemedi ancak davayı Federal Mahkemeye taşıyacağını söyledi.
ALMANYA Sosyal Demokrat Parti (SPD), Thilo Sarrazin'i yıllardır partiden ihraç etmek için uğraşıyordu. Sarrazin 2010 yılında yayınladığı, ‘Almanya Kendini Yok Ediyor’ kitabında Almanya ve Avrupa'nın İslamlaştığı tezleriyle kaumouyunda yoğun tartışmalara ve tepkilere yol açtı. Kitabı aşırı sağcı AfD'nin ve daha sonra ‘Batı'nın İslamlaşması'na karşı Vatansever Avrupalılar’ denilen ırkçı Pegida hareketinin yabancı düşmanı görüşlerine temel oluşturdu. Sarrazin geçen yıl yayımladığı ‘Düşmanca Devralma-İslam Gelişmeyi Nasıl Engelliyor ve Toplumu Nasıl Tehdit Ediyor’ kitabıyla İslam düşmanlığını yeniden tetikledi.
ÜÇÜNCÜ DENEMEDE BAŞARILI OLDU
SPD, Thilo Sarrazin'den kurtulmak için yeniden harekete geçti. Üçüncü kez partiden ihraç talebiyle disiplin kuruluna gitti. SPD Charlettonburg Wilmersdorf disiplin kurulu, üçüncü denemede başarılı oldu. Disiplin kurulu parti tüzüğünün ihraç için en ağır maddesi olan 35'inci maddeyi temel aldı. Kararda Sarrazin'in ayrımcı, aşağılayıcı ve hukuk devletiyle çelişen görüşleri, analizleri ve taleplerinin partinin temel ilkelerini ihlal ettiği ve partiye ağır zarar verdiği vurgulandı.BU DAVA 5-6 YIL SÜRER
Parti disiplin kurulunun ihraç kararı üzerine aşırı sağcı AfD, Thilo Sarrazin'e üyelik teklif etti. Ancak Sarrazin, SPD'de kendi görüşlerini yaymak için karara itiraz ederek, sonuna kadar gideceğini, davayı Federal Mahkeme'ye kadar taşıyacağını söyledi. Sarrazin, “Eğer davayı kaybeder, SPD'den atılırsanız, AfD'ye üye olur musunuz” sorusuna hayır diyemedi. Sarrazin, “Ben benim görüş ve analizlerimi SPD içinde yaymaya devam etmek istiyorum. Önce bu dava 5, 6 yıl sürer. En az o zamana kadar SPD'de kalacağım” yanıtını verdi.
‘Almanya Kendini Yok Ediyor’ kitabı yayınlandığında SPD'nin oylarının yüzde 30'larda seyrettiğini söyleyen Sarrazin, şimdi ise yüzde 10'lara düştüğünü belirterek, bunu SPD'nin kendi tezlerini ve uyarılarını dikkate almamasına bağladı.
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