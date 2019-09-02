SPD liderlik koltuğu için 17 aday yarışacak
Andrea Nahles’in haziran ayında istifa etmesiyle boşalan SPD Genel Başkanlığı için 21 aday başvurdu. Dün genel merkez binasında basının karşısına çıkan SPD geçici Genel Başkanı Manuela Schwesig, bu adaylardan sadece teşkilat desteği alan 17 kişinin genel başkanlık için yarışacağını açıkladı.
ADAYLAR, aralık ayında yapılacak genel kurul öncesi 23 ayrı toplantıda delegelerin karşısına çıkacak. İlk toplantı ise çarşamba günü Saarbrücken’de. SPD Genel Başkanlığı için şu isimler yarışacak: Karl-Heinz Brunner, Olaf Scholz, Klara Geywitz, Norbert Walter-Borjans, Saskia Esken, Boris Pistorius, Petra Köpping, Gesine Schwan, Ralf Stegner. Michael Roth, Christina Kampmann, Karl Lauterbach, Nina Scheer, Simone Lange, Alexander Ahrens, Hilde Mattheis ve Dierk Hirschel.
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