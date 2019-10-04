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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
04.10.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

‘Sözlerin tutulması gerekiyor’

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‘Sözlerin tutulması gerekiyor’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile göç sorununu ele almak üzere AB Başkanlığı’nda düzenlenen çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

ÇAVUŞOĞLU, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, hem göç konusunu hem de Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuk heyete dün kapsamlı bir bilgilendirme yaparak Türkiye’nin kaçak göç ve insan kaçakçılarıyla nasıl mücadele ettiğini anlattığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Biz genel bir çerçevede göç konusunun insani bir konu olduğunu ve işbirliğimizin devam etmesi gerektiğini söyledik. Türkiye’nin çabaları devam ederken AB’den de beklentilerimizi söyledik. Son zamanlarda Yunanistan adalarına geçişte küçük bir artış olduktan sonra Türkiye’ye yönelik mesnetsiz suçlamalar da oldu. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron’un Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine hitap ederken, bir soruya cevap verirken daha doğrusu, Türkiye’yi suçlaması kabul edeceğimiz bir durum değil. Türkiye yükümlülüklerini yerine getiriyor. 18 Mart 2016 ortak mutabakatının içindeki tüm unsurları da ele aldık. AB hangi yükümlülüklerini yerine getirmiş, hangi yükümlülüklerini yerine getirmemiş.”

‘FETÖ’DE YETERLİ DESTEĞİ GÖREMEDİK’
“Bu sadece göçmen meselesi değil. Üyelik müzakereleriyle ilgili süreç, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisi gibi konularda da AB’nin yükümlülükleri var. Son zamanlarda Almanya, Fransa ve İngiltere’de PKK’ya yönelik bazı tedbirler alındı ama bunları yetersiz görüyoruz. İyi bir başlangıç ama yetersiz. FETÖ ile mücadele yeterli desteği göremedik. AB ile nasıl işbirliği yapmak istediğimizi söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli gündeme getirdiği güvenli bölgenin oluşturulması, şu an ABD ile yaşadığımız süreç, güvenli bölge oluşturulurken diğer şehirlere, kendini güvende hissedeceği yerlere, kendi köylerine şehirlerine Suriyeli göçmenlerin döndürülmesi ve dönerken onlara verilecek hizmetlerin, temel ihtiyaçların karşılanması konusunda da neler yapmamız gerektiğini bugün muhataplarımıza anlattık. Şu ana kadar Suriye’ye dönen 360 binden fazla Suriyeli göçmene, yine İdlib’deki Suriyelilere de birlikte yardım etmemiz gerektiğini hatırlattık. 18 Mart mutabakatında da bunların hepsi var. Sonuçta tüm konuları konuştuğumuz verimli bir toplantı oldu. Zaten Sayın Merkel ve Macron, özellikle Sayın Merkel New York’ta Sayın Cumhurbaşkanımıza bakanların geleceğini söyledi. Bu konuda Türkiye ile daha sağlıklı işbirliği içine girmek arzusunda olduklarını gördük. Ama tabii sözlerin de tutulması gerekiyor.”

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