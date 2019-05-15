Sosyal medyadan taziye mesajı yağdı
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Türkiye Büyükelçisi olarak 2000- 2002 yılları arasında görev yapan Korkmaz Haktanır, dün sabah evinde hayatını kaybetti. Emekli Büyükelçi Haktanır’ın vefatının ardından sosyal medyada taziye mesajları yağdı.
EMEKLİ Büyükelçi Haktanır’ın gidişinin ardından Londra Türkleri sosyal medyadan çok sayıda taziye mesajı yayınladı. İşte o mesajlardan bazıları:
İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu (Federasyon) ve İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği (İADD) Başkanı Jale Özer: Emekli Büyükelçimiz Sn. Korkmaz Haktanır’ı kaybettik, acımız sonsuzdur. Korkmaz Bey ve sevgili eşi Sefire Handan Hanım Londra’da bulundukları süre boyunca Türk toplumunu bir araya getirmek için büyük çaba harcamışlar. Dostlukları, alçak gönüllülükleriyle hepimizin gönlünde taht kurmayı başarmışlardır. Güle güle güzel insan, sevgili Büyükelçimiz, yolun aydınlık olsun. Sevgili Sefiremiz Handan Hanım, acınızı paylaşır, size Dışişleri camiasına ve Londra Türk Toplumu’na başsağlığı dileriz.
Çanakkale Anma Platformu (ÇAP) ve Britanya Türk Kadınlar Derneği (BTK) Başkanı Servet Hassan: “Londra’da Büyükelçi olarak görev yaptığı dönemde kendisini tanımak şerefine nail olduğum emekli Büyükelçimiz Korkmaz Haktanır Beyefendi’nin kaybından büyük üzüntü duyduk. Başta değerli eşi Handan Haktanır Hanımefendi olmak üzere, ailesi ve yakınlarına, Dışişleri camiasına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Kıbrıs davamızda iç ve dış baskılara gösterdiği direnç toplumumuzda büyük saygı ve sevgi uyandırmıştı. Yeri doldurulamaz değerli bir diplomatımızı, vatansever bir aydınımızı kaybettik. Türk milletinin başı sağolsun! Saygı ve minnetle hatırlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.”
Emekli gazeteci Dilek Akerdem Kocabaş: “Sayın Korkmaz Haktanır ve gerçek bir hanımefendi olan eşi Handan Haktanır’ı Londra’da Büyükelçi/sefire olarak görev yaptıkları yıllarda tanıma mutluluğuna erdim. Pek az Dışişleri mensubu ile ilgili bu kadar hayranlık, minnet, takdir duygularıyla doluyum. 13 yıl Başbakan/ Cumhurbaşkanı izledim, bir o kadar da Londra’da muhabirlik yaptım, bu süre zarfında bu kadar hüsnüniyetle çalışan, bu kadar görevinin gereğini gözeten, ciddi, samimi ama aynı zamanda mesafeli, vatansever Büyükelçi tanımadım. Kendisini tanımak bir onurdu, nur içinde yatsın. Eşi hanımefendi ile çocuklarına, eş, dost ve akrabalarına sabır dilerim.”
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