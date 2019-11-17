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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
FRANKFURT
17.11.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

Sonbaharda bahçelerde güneş açtı

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Sonbaharda bahçelerde güneş açtı

Frankfurt yakınlarındaki Steinbach kasabasında düzenlenen on ressamın‚ ‘Bahçeler’ konulu resim sergisi yoğun ilgi gördü.

YILDA bir kez, sonbahar aylarında resim sergisi açan Steinbach Atölye’sinde (WK) Renate Götz, Horst Kaese, Dr. Harald Tschakert, İrene Bleimann, Voerste, Franziska Bank, Kristina Müller Bank, Anita Sutchen ile emekli öğretmen, ressam Yüksel Akpınar’dan oluşan ressam grubunun birbirinden farklı teknikte yaptıkları resimler, doğa ve sanat tutkunları tarafından büyük beğeniyle gezildi.

Sonbaharda bahçelerde güneş açtı

‘YÜREĞİMİZDE GÜNEŞ AÇTIRDINIZ’
Steinbach Belediye Başkanı Steffen Bonk, “Ben 80’li yıllarda doğdum. 41. kez sergi açan grubun resimlerine baktığımızda renklerin ne kadar taze, eserlerin de ışık saçtığını görüyoruz. Steinbachlıların kötü hava koşullarına rağmen resim sergisine yoğun ilgisi de beni çok sevindirdi. Atölyenin ilk kurucuları da aramızda. 41 yıl sonra dahi kasabamızı seçmeniz bizi çok mutlu etti. Pablo Picasso ‘Bazı ressamlar güneşi sarı bir leke olarak gösteriyor. Bazıları ise sarı bir lekeyi güneşe dönüştürür’ diyor. Güneşle bahçe birbirine çok yakışıyor. Çok güzel resimler. Yüreğimizde güneş açtırdınız” diye konuştu.

Sonbaharda bahçelerde güneş açtı

GELECEK YIL...
Belediye Başkanı Bonk, Steinbach Belediye Salonu kiralama ücretinin yüksek olması konusunda da “Seçimde derneklerimize bu yönde çalışacağıma dair söz vermiştim. Dernekler Birliği, her kuruluşun yılda bir kez salonomuzu ücretsiz kullanması yönündeki önerime sıcak bakıyor. Size bu müjdeyi bu yıl için vermek isterdim. Ama gelecek yıl, güzel bir sergide buluşalım” ifadelerine yer verdi. Steinbach Atölyesi adına konuşan Dr. Harald Tschakert da etkinliği, kasabanın kültürüne önemli bir katkı olarak niteledi.

Sonbaharda bahçelerde güneş açtı

Sonbaharda bahçelerde güneş açtı

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