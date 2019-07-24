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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
24.07.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

‘Son nefesime kadar...’ demişti, ebediyen bırakıyor mu?

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‘Son nefesime kadar...’ demişti, ebediyen bırakıyor mu?

Bayern Münih’i dünya markası yapan efsane başkan Uli Hoeness'in görevini tamamen bırakacağı iddia edildi. “Son nefesime kadar kulübe hizmet edeceğim” sözüyle büyük alkış toplayan Hoeness'in kasım ayında yapılacak genel kurulda başkanlığa aday olmayacağı ileri sürüldü.

BİLD Gazetesi, kulüp çevresine dayandırdığı haberinden Hoeness'in, kulüp içindeki tüm görevlerini de bırakacağını yazdı. Gazete haberinde Hoeness'in başkanlık için 15 yıl boyunca Adidas'ın şefliğini yapan Herbert Hainer'i genel kurula önereceğini de iddia etti. Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl Heinz Rummenigge de daha önce görevini bırakacağını duyurmuştu. Hoeness, Rummenigge'nin yerine uzun yıllar Bayern Münih ve Alman milli takım kalesini koruyan Oliver Kahn'ın görevi üstleneceğini bu yılın başında açıklamıştı. Hoeness ve Rummenigge'nin görevlerinden ayrılmasıyla Bayern Münih'de yeni bir dönem başlayacak.

‘Son nefesime kadar...’ demişti, ebediyen bırakıyor mu

EŞİ SUSİ'YE SÖZ VERMİŞTİ
Hoeness, vergi kaçırma suçundan cezaevine girdiğinde ailesi çok yıpranmıştı. O dönemde kendisine tam destek veren ve hep yanında olan eşi Susi'ye Bayern Münih'te yönetici olarak 40 yılı doldurunca görevini bırakacağı sözü veren Hoeness, yakın çevresine bundan sonraki süreçte eşine daha fazla zaman ayırmak istediğini söylediği belirtiliyor. Hoeness basında yer alan aday olmayacağı yönündeki iddialara karşılık sessizliğini koruyor.

23 ŞAMPİYONLUK
Uli Hoeness 5 Ocak 1952'de Ulm'da doğdu. 1970 yılından 1979 yılına kadar Bayern Münih formasıyla sahada top koşturdu. Üç kez eyalet şampiyonluğu kazandı. Bir kez Dünya Kupası ve üç kez de Almaya Şampiyonluğu elde etti. Futbolculuk döneminde bir kez de Almaya Futbol Federasyonu Kupası’nı kaldırdı. 35 kez milli takım forması giydi. 1974 yılında dünya Şampiyonu oldu. 1972 yılında Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı. 1979 yılından 2019 yılına kadar 40 yıllık sürede Bayern Münih’te menajer ve başkan olarak 20 lig şampiyonuluğu, 11 kupa şampiyonluğu 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir Dünya Kupası ve bir de UEFA Kupası kazanarak çok önemli başarılara imza attı. 1973 yılında Susi ile evlendi. İkilinin iki çocuğu dünyaya geldi. Hoeness'in 2007 yılında kulübün genel kurulunda üyelere söylediği “Son nefesime kadar kulübe hizmet edeceğim” sözüyle büyük alkış toplamıştı.

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