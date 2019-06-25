Sol Parti: Eğitim uçuşları yasaklansın
Alman Hava Kuvvetleri’ne ait Eurofighter tipi iki savaş uçağının düşmesi Almanya’da tartışma konusu oldu. CDU Savunma Politikaları Sözcüsü Henning Otte eğitim uçuşları için daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini söylerken, Sol Parti ise bu uçuşların yasaklanmasını istedi.
ALMANYA iki askeri uçağın eğitim uçuşu sırasında düşmesinin şokunu yaşıyor. Dün Rostock kenti yakınlarında Laage askeri üssünden havalanan üç Eurofighter uçağından ikisi havada çarpışarak düştü. Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nin göller bölgesinde meydana gelen kazayı, üçüncü uçağın pilotu görüş, göl kenarındaki tatilciler de olaya tanık olmuştu. Havada çarpıştıktan sonra alev alan iki uçak birbirinden 10 km uzaklıkta Jabel ve Nossentiner Hütte yakınlarında ormanlık alana düştü. Pilotlardan biri sağ kurtulurken, ikinci pilot hayatını kaybetti. Paraşütle bir ağacın tepesinde asılı kalan pilotu, itfaiye ekibi merdivenle kurtardı. Yaralı olan pilot hastaneye kaldırıldı. Pilotun şoka girdiği ancak sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.SORUŞTURMA BAŞLADI
Uçakların düşüş nedenini araştırmak için kaza bölgesi abluka altına alınarak inceleme başlatıldı. Olaya Alman Ordusu Uçuş Güvenliği birimi el koydu ve soruşturma başlattı. İnceleme ve uçakların parçalarını arama işlemlerine pazartesi gecesi de projektörlerle devam edildi. Alman Hava Kuvvetleri’nden bir sözcü, kaza yerinde 300 civarında askerin görev yaptığını açıkladı. Sözcü, kazaya açıklık getirecek olan kara kutunun bulunup bulunmadığı konusunda ise bir açıklama yapmak istemedi. Savunma Bakanı Ursula von der Leyen olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Hava Kuvvetleri Uçuş Güvenliği komutanının da incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gittiği belirtildi.
SOL PARTİ: YASAKLANSIN
Kazanın Alman Hava Kuvvetleri’nde uzun süredir yaşanmayan en ağır kaza olduğu vurgulandı. Uçak kazası siyasette de yoğun tartışmaya yol açtı. Hükümetin büyük ortağı CDU Savunma Politikaları Sözcüsü Henning Otte, kazayı trajik bir olay olarak niteledi. Otte, Eurofighter tipi savaş uçaklarının ve Alman pilotlarının çok iyi olduklarını, ancak eğitim uçuşları için daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini söyledi. Sol Parti ise eğitim uçuşlarının yasaklanmasını istedi.
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