Sol Parti: Eğitim uçuşları yasaklansın

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSol Parti: Eğitim uçuşları yasaklansın
GeriAvrupa Sol Parti: Eğitim uçuşları yasaklansın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
25.06.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Sol Parti: Eğitim uçuşları yasaklansın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sol Parti: Eğitim uçuşları yasaklansın

Alman Hava Kuvvetleri’ne ait Eurofighter tipi iki savaş uçağının düşmesi Almanya’da tartışma konusu oldu. CDU Savunma Politikaları Sözcüsü Henning Otte eğitim uçuşları için daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini söylerken, Sol Parti ise bu uçuşların yasaklanmasını istedi.

ALMANYA iki askeri uçağın eğitim uçuşu sırasında düşmesinin şokunu yaşıyor. Dün Rostock kenti yakınlarında Laage askeri üssünden havalanan üç Eurofighter uçağından ikisi havada çarpışarak düştü. Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nin göller bölgesinde meydana gelen kazayı, üçüncü uçağın pilotu görüş, göl kenarındaki tatilciler de olaya tanık olmuştu. Havada çarpıştıktan sonra alev alan iki uçak birbirinden 10 km uzaklıkta Jabel ve Nossentiner Hütte yakınlarında ormanlık alana düştü. Pilotlardan biri sağ kurtulurken, ikinci pilot hayatını kaybetti. Paraşütle bir ağacın tepesinde asılı kalan pilotu, itfaiye ekibi merdivenle kurtardı. Yaralı olan pilot hastaneye kaldırıldı. Pilotun şoka girdiği ancak sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Sol Parti: Eğitim uçuşları yasaklansın
SORUŞTURMA BAŞLADI
Uçakların düşüş nedenini araştırmak için kaza bölgesi abluka altına alınarak inceleme başlatıldı. Olaya Alman Ordusu Uçuş Güvenliği birimi el koydu ve soruşturma başlattı. İnceleme ve uçakların parçalarını arama işlemlerine pazartesi gecesi de projektörlerle devam edildi. Alman Hava Kuvvetleri’nden bir sözcü, kaza yerinde 300 civarında askerin görev yaptığını açıkladı. Sözcü, kazaya açıklık getirecek olan kara kutunun bulunup bulunmadığı konusunda ise bir açıklama yapmak istemedi. Savunma Bakanı Ursula von der Leyen olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Hava Kuvvetleri Uçuş Güvenliği komutanının da incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gittiği belirtildi.

Sol Parti: Eğitim uçuşları yasaklansın
SOL PARTİ: YASAKLANSIN
Kazanın Alman Hava Kuvvetleri’nde uzun süredir yaşanmayan en ağır kaza olduğu vurgulandı. Uçak kazası siyasette de yoğun tartışmaya yol açtı. Hükümetin büyük ortağı CDU Savunma Politikaları Sözcüsü Henning Otte, kazayı trajik bir olay olarak niteledi. Otte, Eurofighter tipi savaş uçaklarının ve Alman pilotlarının çok iyi olduklarını, ancak eğitim uçuşları için daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini söyledi. Sol Parti ise eğitim uçuşlarının yasaklanmasını istedi.

Sol Parti: Eğitim uçuşları yasaklansın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Sol Parti: Eğitim uçuşları yasaklansın
Türk piyanistten Viyana’da konser
Suya düşen kadını kurtarayım derken belini kırdı
En pahalı Danimarka, en ucuz Bulgaristan