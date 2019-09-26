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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraf: Getty Images
26.09.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Sokağı izinsiz süpüren göçmene verilen para cezası iptal edildi

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Sokağı izinsiz süpüren göçmene verilen para cezası iptal edildi

İtalya’nın Venedik kentinde, sokakları izinsiz süpürdüğü için para cezası alan Njeryalı göçmene verilen ceza, tepkiler üzerine iptal edildi.

MONDAY adlı 29 yaşındaki işsiz göçmen, para bulmak için dilenmek yerine, kentin dış mahallelerinden Mestre’de sokaklarını süpürmeye karar verdi. Ancak belediye kendisine 350 Euro para cezası kesti. Protestolar üzerine ceza iptal edilirken, iptalden önce cezanın ödenmesi için interette para toplama kampanyası yapıldı. Monday, süpürdüğü yerin yakınlarına koyduğu bir pankartta “Sadaka istemeden, dürüst bir şekilde toplumunuza entegre olmak istiyorum. Sokaklarınızı temiz tutacağım ve sadece yaptığım iş için bir katkı istiyorum” yazıyordu.

DENEYİMSİZ POLİSLER KESTİ
İnternetteki kampanyayı başlatan Matteo D’Angelo, Facebook paylaşımında, göçmenin “Her yağmur yağdığında kanalizasyonu tıkayan yaprakları, sigara izmaritlerini ve biz medeni vatandaşların yere attığı çöpleri süpürdüğünü” söyledi.
Monday’in sokakları süpürmesinin, mahalle sakinlerinden gelen şikayetler üzerine polisin dikkatini çektiği belirtildi. Ancak para cezası, polisin Monday’i savunan diğer dört sakinin telefon açmasıyla iptal edildiği açıklandı. Yetkililer, para cezasının yeni ve deneyimsiz polis memurları tarafından kesildiğini savundu.

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