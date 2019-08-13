Siyasete veda ettikten sonra ortadan kaybolmuştu: Manastırda ortaya çıktı
Haziran ayı başında SPD liderliğini bırakan ve “Kendinize iyi bakın” dedikten sonra ortadan kaybolan Andrea Nahles, haftalar sonra manastırda ortaya çıktı.
ANDREA Nahles, SPD'nin ilk kadın lideriydi. SPD eski liderlerinden Oskar Lafontaine, onun için “SPD'ye Tanrının vergisi” demişti. Bakanlık, parti grup başkanlığı ve genel başkanlık yapan Andrea Nahles, haziran ayında SPD liderliğinden istifa etti. Milletvekili olarak kalan Nahles, siyaset sahnesine veda ederek inzivaya çekildi. İstifasından sonra ilk kez memleketi Eifel'de Maria Laach Manastırı’nda kamuoyu önüne çıkan Nahles, manastırda “Yasalar önünde ve gerçek hayatta kadın erkek eşitliği” konulu konferansta konuştu.
YENİ BAŞLANGIÇ
Yaklaşık bin yıllık bir tarihe sahip Maria Laach Manastırı dostları üyesi olan ve kilisede gençliğinde aktif görev alan Andrea Nahles, “Bazen insan ne zaman yeni bir başlangıç yapacağını bilmek zorunda” dedi. Nahles, “SPD liderliğinden istifa ettiğinizden beri bir eksiklik hissediyor musunuz” sorusuna ise sadece “Hayır” yanıtını verdi.
Kadın erkek eşitliğinde daha yapılacak çok iş olduğunu vurgulayan Andrea Nahles, parlamentoda daha önce yüzde 36 olan kadın milletvekili oranının yüzde 30'a düştüğünü, büyük şirketlerin yönetim kurullarında durumun çok daha kötü olduğunu söyledi.
Nahles daha önce yazdığı biyografisinde kendisini ‘kadın, inançlı, sol’ olarak nitelemişti.
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