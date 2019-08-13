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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
13.08.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Siyasete veda ettikten sonra ortadan kaybolmuştu: Manastırda ortaya çıktı

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Siyasete veda ettikten sonra ortadan kaybolmuştu: Manastırda ortaya çıktı

Haziran ayı başında SPD liderliğini bırakan ve “Kendinize iyi bakın” dedikten sonra ortadan kaybolan Andrea Nahles, haftalar sonra manastırda ortaya çıktı.

ANDREA Nahles, SPD'nin ilk kadın lideriydi. SPD eski liderlerinden Oskar Lafontaine, onun için “SPD'ye Tanrının vergisi” demişti. Bakanlık, parti grup başkanlığı ve genel başkanlık yapan Andrea Nahles, haziran ayında SPD liderliğinden istifa etti. Milletvekili olarak kalan Nahles, siyaset sahnesine veda ederek inzivaya çekildi. İstifasından sonra ilk kez memleketi Eifel'de Maria Laach Manastırı’nda kamuoyu önüne çıkan Nahles, manastırda “Yasalar önünde ve gerçek hayatta kadın erkek eşitliği” konulu konferansta konuştu.

Siyasete veda ettikten sonra ortadan kaybolmuştu: Manastırda ortaya çıktı

YENİ BAŞLANGIÇ
Yaklaşık bin yıllık bir tarihe sahip Maria Laach Manastırı dostları üyesi olan ve kilisede gençliğinde aktif görev alan Andrea Nahles, “Bazen insan ne zaman yeni bir başlangıç yapacağını bilmek zorunda” dedi. Nahles, “SPD liderliğinden istifa ettiğinizden beri bir eksiklik hissediyor musunuz” sorusuna ise sadece “Hayır” yanıtını verdi.
Kadın erkek eşitliğinde daha yapılacak çok iş olduğunu vurgulayan Andrea Nahles, parlamentoda daha önce yüzde 36 olan kadın milletvekili oranının yüzde 30'a düştüğünü, büyük şirketlerin yönetim kurullarında durumun çok daha kötü olduğunu söyledi.
Nahles daha önce yazdığı biyografisinde kendisini ‘kadın, inançlı, sol’ olarak nitelemişti.

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