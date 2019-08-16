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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
16.08.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Sivas’tan İtalya’ya uzanan sanat yolculuğu

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Sivas’tan İtalya’ya uzanan sanat yolculuğu

İtalya, sanat dünyasındaki uluslararası başarıyla adından söz ettiren Sivaslı Safa Korkmaz’ı konuşuyor. Korkmaz, Sivas’ta Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeyken Erasmus’la gittiği Portekiz’de tanıştığı bir müzik öğretmeninin sesini beğenmesi üzerine İtalya’ya davet edildi. Mezuniyetinin ardından İtalya’ya giden Korkmaz, devlet sanatçısı olarak Venedik’te bulunan Teatro La Fenice adlı operada çalışmaya başladı.

SİVAS’TA Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Müzik Teknolojileri bölümünde eğitimine başlayan Korkmaz, “İlk defa müzik aletiyle İzmir’de opera sanatçısı amcam İhsan Korkmaz tanıştırdı. Ben 5 yaşımdayken küçük bir piyano getirmişti. Daha sonra piyano dersleri, Türk musikisi dersleri ve ud dersleri, bir şekilde kendimizi ilerlettik” dedi. Korkmaz, “2007-2008 döneminde Erasmus ile Portekiz’e gittim. Ondan sonra bir hocam sayesinde Enza Ferrari Hocam ile tanıştım. Sonra hayatımız değişti. Yüksek lisans yapmaya İtalya’ya gittik. Ama orada da yüksek lisans yapamadık. Tekrar yeniden lisans eğitimini tamamladık. Tamamladıktan sonra da iş imkanları gelmeye başladı. Şu anda Venedik’te kadrolu ses sanatçısıyım, opera sanatçısıyım” dedi.

Sivas’tan İtalya’ya uzanan sanat yolculuğu

‘ÜLKEMİ VE SİVAS’I TEMSİL EDİYORUM’
Korkmaz, İtalya’da sanatıyla Türkiye’yi ve Sivas’ı temsil ettiğini söyleyerek, “Amaçlarım vardı. Her zaman en iyi şekilde ülkemizi Sivas’ımızı temsil etmekti. Ben de bunu yaptığıma inanıyorum. Ondan dolayı da çok mutlu ve gururluyum. İtalya’da yeni bir yaşam çok zor oldu. Burada hiçbir şeyimiz eksik değildi. Bir anda kendimizi İtalya’da yalnız başımıza bulduk. Tabii kolay olmadı ama hedeflerimiz için bir şeylere katlandık. Şu anda opera çalışmalarıma Stella Silva ve çok değerli dünyaca ünlü tenorumuz Murat Karahan ile devam etmekteyim” diye konuştu.

Sivas’tan İtalya’ya uzanan sanat yolculuğu

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