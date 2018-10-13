Sınırları aşan engelsiz dostluk
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Berlin’de engelliler konusunda faaliyet gösteren Mina Derneği ile işbirliği yaptı. Farklı ülkelerde yaşamalarına rağmen yapılan ortak etkinlikler, engelli çocuklar ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde eğitim gören engelli öğrenciler ve aileleri, Berlin’de yaşayan Türkler tarafından kurulan ve engelli çocuklarla ailelerine yönelik faaliyet gösteren Mina Derneği üyeleriyle bir araya geldi. İki farklı ülkede yaşayan engelli öğrenciler, seramik ve el sanatları atölyelerinde ekmeklik ve çerçeve yaparak keyifli vakit geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü eğitmenlerinin verdiği atölyelerde drama ve tiyatro etkinliğine katılan aileler ise oldukça mutluydu.
‘Engelli Dostu Belediye’ unvanına sahip İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden gelişimine katkı sağlamak için yurt dışındaki sivil toplum örgütleriyle de işbirliği yapıyor.
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